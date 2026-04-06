Millionenverkauf: Kylie Jenner bleibt das Gesicht der Marke

Kylie Jenner (28) hat im Jahr 2019 die Mehrheitsbeteiligung an ihrer Beauty-Marke Kylie Cosmetics für umgerechnet rund 522 Millionen Euro an das Unternehmen Coty Inc. verkauft – doch aus dem Tagesgeschäft hat sie sich seitdem keineswegs zurückgezogen. In einem Clip, der jetzt ihre Teilnahme am Podcast "Big Bro" von Kid Cudi (42) ankündigt, macht die 28-Jährige deutlich, wie intensiv sie nach wie vor in die Arbeit an ihrer Kosmetikmarke involviert ist. "Ich bin super involviert", erklärt Kylie in dem Ausschnitt, der am 31. März veröffentlicht wurde. Der The Kardashians-Star nutzt seine Reichweite in den sozialen Medien aktiv für die Marke, die mittlerweile über 25 Millionen Follower zählt. "Ich mache das Instagram. Ich mache alle Posts", betont sie.

Dass Kylie auch nach dem Verkauf weiterhin das kreative Gesicht von Kylie Cosmetics bleiben würde, hatte bereits ihre Mutter Kris Jenner (70) im Jahr 2019 gegenüber dem Sender CNBC angekündigt. Die Bedingungen der Vereinbarung sehen vor, dass Kylie und ihr Team "weiterhin alle kreativen Bemühungen in Bezug auf Produkt- und Kommunikationsinitiativen" leiten. "Sie hat das Gefühl, dass sie dort hingehört, dass dort ihre Leidenschaft liegt, da sie wirklich ihre kreative Seite nutzen möchte, um ihre Marke zu entwickeln", erklärte Kris damals und ergänzte: "Und das ist das, was sie für den Rest ihres Lebens tun will. Sie spricht die ganze Zeit darüber."

Der Weg war für Kylie und ihre Kosmetiklinie, die 2015 mit den Kylie Lip Kits startete, allerdings nicht immer leicht. "Es war für mich im ersten Jahr nicht sehr aufregend, weil ich so gestresst war, dass alle mich damals auf Twitter belästigt haben, weil sie kein Lip Kit bekommen konnten", verriet sie gegenüber der Vanity Fair in einem Interview, das im März veröffentlicht wurde. Sie erinnerte sich: "Ich konnte nicht damit umgehen, weil ich wirklich nur alle glücklich machen wollte." Mittlerweile arbeitet die zweifache Mutter daran, dass das Unternehmen auch in Zukunft Bestand hat. Es sei ihr Traum, dass ihre Tochter Stormi Webster (8) die Marke eines Tages übernimmt.

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Getty Images Kylie Jenner beim zehnten Jubiläum Kylie Cosmetics

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Getty Images Kylie Jenner, Make-up-Mogulin

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Getty Images Kylie Jenner und Stormi Webster, Jubiläum von Kylie Cosmetics

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