Sie raubte Serkan und Cecilia bei KDRS den letzten Nerv

In diesem Jahr bekommt Kampf der Realitystars erstmals eine Allstars-Staffel. Das heißt, ehemalige Kultkandidaten nehmen gemeinsam an der Show teil. Auch Serkan Yavuz (33) und Cecilia Asoro (29) sind dabei. In Serkans Podcast "unReal" plaudern die beiden jetzt ein wenig über die kommende Staffel "Kampf der RealityAllstars". Dabei betont Cecilia, wie sehr sie das Format an sich liebt – doch der Cast sei in diesem Jahr der wahre Endgegner gewesen: "Die Staffel – ich bin ehrlich... Ich liebe alles an 'Kampf der Realitystars', ob das die Produktion ist, ob es die Spiele sind – alles Bombe! Aber dieser Cast war..." Besonders eine Mitspielerin habe sie und auch Serkan an ihre Grenzen gebracht: Georgina Fleur (36).

"Das ist wirklich krass, die bringt dich auf die Palme, aber so richtig. Dann lacht sie dir auch so provokant ins Gesicht und gibt dir das Gefühl, als würde sie dich nicht ernst nehmen. Aber sie ist so, das ist ihr Charakter. Und dann ist sie auch wieder superlieb", meint Serkan. Beispielsweise fand er es bewundernswert und toll, dass Georgina jeden Tag für alle gut gekocht habe. Auch für Cecilia sei es ein Zwiespalt mit der TV-Bekanntheit gewesen. Einen Tag habe sie sich tierisch aufgeregt, den nächsten Tag hätten sie wieder gemeinsam gelacht. "Das können nicht viele", findet die 29-Jährige.

Georgina war aber offenbar nicht die einzige, die mit den beiden aneckte. Serkan spoilerte schon vor einigen Wochen, dass er sich mit einer Mitstreiterin richtig in die Haare bekam. In seinem Podcast verriet er, dass er mit Kader Loth (53) überhaupt nicht zurechtkam. "Kleiner Spoiler, mit ihr habe ich mich nicht gut verstanden, wird man auch sehen", erzählt der 33-Jährige. Warum genau, wollte er noch nicht preisgeben. Dafür erklärte Serkan, dass Kader, die als Reality-Urgestein gilt und das auch gerne selbst betont, "ein bisschen den Boden unter den Füßen verloren" habe. Er ist überzeugt, dass Kader versucht habe, die jüngere Reality-Generation ein wenig zu unterdrücken: "Die will auch die, ich sage mal so, die jüngere Generation ein bisschen unterbuttern, um Spannung für die Sendung zu erzeugen."

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Imago / Robert Schmiegelt, IMAGO / Eibner Collage: Serkan Yavuz und Cecilia Asoro

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Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Georgina Fleur, TV-Bekanntheit

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RTL II Der Cast von "Kampf der Realitystars Allstars", 2026