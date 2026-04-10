Frédéric schimpft auf KDRS: Das denkt Arabella über Kritik

Frédéric von Anhalt (82) hat seine Teilnahme an der ersten Staffel von Kampf der RealityAllstars vorzeitig beendet – und zieht nun kräftig über die Produktion und seine Mitstreiter her. Der Prinz wetterte gegenüber der AZ über das Zusammenleben in der sogenannten Sala, einem Strandhaus an der thailändischen Küste, und sprach von "Würdeverletzung". Doch Moderatorin Arabella Kiesbauer (57) sieht die Situation ganz anders: "Er ist als Adeliger ein anderes Leben gewohnt und erwartet, dass man ihm mit entsprechendem Respekt begegnet", erklärte die Moderatorin gegenüber der Abendzeitung. "Viele der jüngeren Teilnehmer kannten ihn jedoch gar nicht – und genau das könnte für ihn in der Show ein Problem gewesen sein. Auch das gemeinsame Zusammenleben in der Sala hat ihn in fortgeschrittenem Alter gefordert."

Frédérics Würde sei dabei "auf keinen Fall" verletzt worden, beteuerte Arabella. "Er wollte bewusst besonderen Respekt einfordern. Doch dieser wurde ihm wohl nicht sofort entgegengebracht und das hat ihn verärgert", resümierte die Moderatorin weiter. Frédéric, der laut Bild um seine Gage bangen muss, hatte sich besonders an den Teilnehmern gestört: "Da waren Leute dabei, die nicht einmal mit Messer und Gabel essen konnten. Ein Benehmen des Grauens", schimpfte er im Interview. Außerdem echauffierte er sich, dass Mitstreiter betrunken mit Glas in der Hand und in Klamotten in den Pool gesprungen seien. Die neue Staffel ist ab dem 15. April 2026 um 20.15 Uhr bei RTL2 zu sehen – sieben Tage vorab bereits auf RTL+.

Frédéric, der 2021 an der zweiten Staffel der Show Kampf der Realitystars teilnahm, hatte die Show unter anderem wegen strikter Toilettenregeln verlassen, die er als "abartig" und "unmenschlich" bezeichnete. Er gab an, er hätte seinen Vertrag niemals unterschrieben, hätte er davon vorab gewusst. Arabella wiederum moderiert das RTL2-Format, das auf ihrer Erfolgsgeschichte im Reality-TV aufbaut. Die Österreicherin ist seit 39 Jahren im Fernsehgeschäft aktiv und ist in ihrer Heimat derzeit unter anderem mit Formaten wie Bares für Rares und Bauer sucht Frau auf den Bildschirmen zu sehen. Angst vor einem Jobverlust kennt sie eigenen Aussagen zufolge nicht: "Ich habe großes Vertrauen in meine Fähigkeiten und weiß genau, was ich kann", sagte sie der AZ.

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Getty Images Prinz Frédéric von Anhalt im Mai 2013 vor dem Gericht in Los Angeles

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RTL2 Moderatorin Arabella Kiesbauer

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Imago Frédéric Prinz von Anhalt bei der Premiere von "Better Man, The Ronnie Williams Story", 2025