Katy Perry unterstützt Justin Trudeaus Sohn bei seiner Musik

Xavier Trudeau, der Sohn von Kanadas Ex-Premierminister Justin Trudeau (54), hat nun weitere Einblicke in die Beziehung seines Vaters zu Katy Perry (41) gegeben. Im Podcast "Can't Be Censored" sprach der 18-Jährige darüber, wie der Popstar ihn bei seiner Karriere als Sänger und Songwriter unterstützt. Xavier verriet, dass er Katy seine Musik schickt, sobald er mit einem Song zufrieden ist. Die Sängerin höre sich die Stücke an, gebe ihm wertvolle Tipps und sage ihm, was er noch verändern solle. Für Xavier ist das ein außergewöhnlicher Kontakt – schließlich kommt dieses Feedback von einer der erfolgreichsten Sängerinnen der Welt. Er beschrieb Katy im Podcast als "super nett", "super bodenständig" und "großartig".

Die musikalische Unterstützung ist aber nur eine Seite der Beziehung. Xavier machte auch deutlich, dass ihm vor allem das Glück seines Vaters am Herzen liegt. "Ich glaube, mein Vater ist glücklich, und das zählt", erklärte er. Auf gemeinsame Fotos von Justin und Katy reagiert der junge Mann entspannt – für ihn sei ein Bild der beiden "wie jedes andere Bild". Gleichzeitig räumte Xavier aber auch ein, dass der weltweite "Lärm" um die Beziehung sein Leben manchmal ziemlich verrückt mache. "Mein Leben ist manchmal so verrückt. Ich denke mir: Was ist mein Leben? Was zur Hölle?", gab er zu.

Als Sohn eines der bekanntesten Politiker Kanadas ist Xavier bereits seit seiner Kindheit an öffentliche Aufmerksamkeit gewohnt. Kameras und Kommentare gehören für ihn zum Alltag. Nun versucht der 18-Jährige, seinen eigenen Weg zu finden und sich eine Karriere als Musiker aufzubauen. Bei einem ersten Treffen mit Katy hatte sich die Sängerin bereits ausführlich Zeit genommen, um über Xaviers Musik zu sprechen und ihm Ratschläge für seine nächsten Schritte zu geben. Die Unterstützung durch die "Thinking of You"-Interpretin scheint für den jungen Künstler eine wertvolle Hilfe auf seinem musikalischen Weg zu sein.

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Imago Sängerin Katy Perry und Ex-Premierminister Justin Trudeau beim Weltwirtschaftsforum 2026 in Davos

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Instagram / xavtrudeau_ Justin und Xavier Trudeau, 2025

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Instagram / katyperry Katy Perry zeigt auf Instagram einen innigen Schnappschuss mit Justin Trudeau