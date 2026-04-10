Serkan Yavuz überrascht mit Änderungen bei "UnREAL"-Podcast

Die Hörer von Serkan Yavuz' (33) Podcast "UnReal" müssen sich einen neuen Termin in den Kalender eintragen. Auf Instagram kündigt der Influencer an, die Folgen nun nicht mehr dienstags, sondern immer mittwochs zu veröffentlichen. Hintergrund ist offenbar die Ausstrahlung von "Kampf der RealityAllstars". "Hat Gründe, Freunde, wir wollen ja wissen, warum ich von Kader Loth Kackvogel genannt wurde und gewisse Situationen, wie die zwischen Dubai (Georgina) und Köln (Sam fantastic Dylan) eskaliert sind und was da eventuell an Inhalt fehlt – ich freue mich, dass ihr dabei seid", erklärt Serkan in seiner Story. Zudem versuche er, einen "Iconic Gast" für die kommende Woche in seinen Podcast zu holen, der sich zu einer bestimmten Situation äußern soll. Um wen es sich handelt, verrät er noch nicht.

Serkan selbst sorgte schon mit den ersten beiden Folgen KDRS, die bei RTL+ bereits abrufbar sind, für Schlagzeilen. In der Sala plauderte er nämlich aus dem Nähkästchen und bestätigte, dass er zu dem Zeitpunkt mit Vanessa Brahimi zusammen war. Obwohl er sie in der Show noch als seine "Seelenverwandte" bezeichnete, hielt die Beziehung aber nicht lange. Mittlerweile sind die beiden schon wieder getrennt, wie der 33-Jährige inzwischen aufklärte. "Kurz und knapp, war so, ist nicht mehr. Also um hier direkt Missverständnisse und Spekulationen aus dem Weg zu räumen, da es in der Sendung damals noch so war. Das ist heute nicht mehr", betonte er im Netz.

Warum genau die Beziehung von Vanessa und Serkan zu Ende ging, ist noch nicht klar. Bei der Premiere von "Kampf der RealityAllstars" fehlte Serkan, doch seine Ex konnte sich einen Seitenhieb nicht verkneifen. "Dreimal dürft ihr raten, wer natürlich nicht aufgetaucht ist auf seiner eigenen Premiere, woran das wohl liegt?", stichelte sie in ihrer Story ein wenig gegen ihn. Es hat fast den Anschein, als würde hier der nächste Stress in der Luft liegen – ganz grün sind sich Vanessa und Serkan offenbar nicht mehr. Sie betonte: "Also ich kann hier erhobenen Hauptes anwesend sein, just saying." Warum Serkan aber tatsächlich fehlte, ist nicht bekannt.

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ActionPress / Robert Schmiegelt / Future Image Serkan Yavuz, April 2024

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Imago Vanessa Brahimi, TV-Bekanntheit

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Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Realitystar