Zu spät: Darum verpasst Gustav Schäfer "Let's Dance"-Start

Für Gustav Schäfer (37) wird der heutige Freitagabend zum echten Rennen gegen die Zeit: Der Tokio Hotel-Schlagzeuger muss heute nicht nur bei der Tanzshow Let's Dance ran, sondern steht parallel auch beim "Radio Regenbogen Award" im Europapark Rust auf der Bühne. Das Problem dabei: Zwischen dem Europapark in Baden-Württemberg und dem Studio Coloneum in Köln-Ossendorf, wo Tanzpartnerin Anastasia Maruster bereits auf ihn wartet, liegen satte 419 Kilometer Luftlinie. Wie Bild berichtet, plant Gustav die Strecke deshalb per Privatjet zurückzulegen – auf eigene Kosten.

Beide Veranstaltungen starten um 20.15 Uhr gleichzeitig, was die Sache noch komplizierter macht. Eine Sprecherin der RTL-Produktion bestätigte gegenüber dem Newsportal, dass das Publikum direkt zu Beginn der Sendung über die Situation informiert wird: "Anastasia ist natürlich da und wir erwähnen direkt zu Beginn, dass Gustav später bei uns sein wird und er aktuell im Europapark Rust den 'Radio Regenbogen Award' verliehen bekommt und wir ihm diesen Moment gerne gönnen wollen." Einen Wettbewerbsnachteil hat Gustav laut dem Sender trotzdem nicht – er steht von Anfang an ganz normal im Voting. Auf Instagram ließ er seine Fans wissen, dass er trotz des Stresses mit vollem Einsatz dabei sein will: "Ich habe einen geilen Charleston vor und gebe Gas."

Bereits am Donnerstag hatte Gustav auf Instagram erklärt, wie es zu dieser außergewöhnlichen Situation kam: "Ich werde leider den Anfang von 'Let's Dance' verpassen, weil ich da noch einen anderen Auftritt habe, der schon von langer Hand geplant war." Ganz wohl war dem Musiker dabei offenbar nicht. "Das ist jetzt ein bisschen dumm gelaufen. Ich gebe mir aber größtmögliche Mühe, pünktlich auf dem heiligen Parkett zu stehen."

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Getty Images Gustav Schäfer und Anastasia Maruster bei der Auftaktshow von "Let's Dance" in den MMC Studios Köln

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RTL / Stefan Gregorowius Gustav Schäfer und Anastasia Maruster bei "Let's Dance" 2026

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Imago Gustav Schäfer, Schlagzeuger von Tokio Hotel