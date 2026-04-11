Bei Arafat entschuldigen: DSDS-Kandidat provoziert Bushido

Bei Deutschland sucht den Superstar sorgte Kandidat Elyas Fakhri für ein turbulentes Casting. Vollmundig hatte er im Vorfeld angekündigt: "Ich hab Deutschrap mitgebracht." Was er dann aber auf der Bühne präsentierte, hatte mit einer klassischen Rap-Performance wenig zu tun. Statt mit seinem Gesang zu überzeugen, erschien er mit einem Pömpel und einer Handpuppe und brachte die Jury mit fragwürdigem Humor immer wieder aus dem Konzept. Chefjuror Dieter Bohlen (72) versuchte schließlich, den 22. Staffel-Kandidaten zur Besinnung zu bringen und ihn auf die Musik zu fokussieren.

Juror Bushido (47) stellte zunächst klar, dass Dieter kein großer Rap-Fan sei, und bat Elyas darum, sich bei ihm zu entschuldigen, bevor er loslege. Der Kandidat weigerte sich jedoch und konterte: "Nein. Warum sollte ich?" Was dann folgte, sorgte für einen kurzen Schockmoment: "Du kannst dich ja bei Arafat entschuldigen", stichelte Elyas in Richtung des Rappers. Bushido reagierte gelassen, lächelte und forderte den Kandidaten auf, endlich mit seiner Performance zu beginnen. Der Beat setzte ein – doch gesungen wurde nicht. Stattdessen platzte es aus Elyas heraus: "Ich habe keinen Bock mehr." Damit verließ er das Studio und brach sein Casting ab.

Bushido sitzt in der aktuellen Staffel von DSDS zum ersten Mal als Juror auf dem roten Stuhl – gemeinsam mit Dieter Bohlen und Isi Glück (35). Seine Jurytätigkeit hatte bereits vor dem Start der Sendung für hitzige Debatten gesorgt: Fans hatten im Netz Kritik an der Besetzung geübt und auf Bushidos gewaltverherrlichende Songtexte sowie seine langjährige Verbindung zu Arafat Abou-Chaker hingewiesen, von dem er sich inzwischen öffentlich distanziert hat. Elyas' Anspielung auf den Clankriminellen dürfte den Rapper also kaum kaltgelassen haben – auch wenn er sich nach außen hin nichts anmerken ließ.

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Imago Bushido live auf seiner "Alles wird gut"-Tour in der ZAG Arena in Hannover, 14.01.2026

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RTL / Stefan Gregorowius DSDS-Jury 2026: Dieter Bohlen, Isi Glück und Bushido

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