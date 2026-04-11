So erhält Catherine Zeta-Jones ihre jugendliche Ausstrahlung

Catherine Zeta-Jones (56) scheint mit ihren 56 Jahren die Zeit zurückzudrehen – und das Geheimnis ihres jugendlichen Glanzes könnte in ihrer Ernährung liegen. Die walisische Schauspielerin gewährte nun im Interview mit Harper's Bazaar einen seltenen Einblick in ihren Alltag und verriet, was sie täglich isst, um sich fit und vital zu fühlen. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Michael Douglas (81) und den beiden gemeinsamen Kindern Dylan und Carys setzt Catherine unter der Woche auf eine ebenso simple wie gesunde Ernährungsroutine. Jeden Morgen steht sie früh auf, genießt die Ruhe ihres Hauses und bereitet sich einen French-Press-Kaffee zu. Nach einer Runde mit dem Hund folgt ein ausgewogenes Frühstück: In ihrer Schüssel landen fettarmer Vanillejoghurt mit Granola oder Haferbrei mit braunem Zucker, dazu Bananen und frische Beeren, je nach Saison.

Doch selbst eine Top-Performerin wie Catherine liebt es, gelegentlich gemeinsam mit ihren Liebsten kulinarisch über die Stränge zu schlagen: "Am Wochenende machen wir als Familie ein richtiges englisches Frühstück mit Speck, Würstchen, Bohnen und Rührei", schwärmt sie und fügt hinzu: "Für den amerikanischen Teil meiner Familie – meinen Mann und meine beiden Kinder – machen wir French Toast mit kanadischem Ahornsirup." Während sich Catherine mittags in der Regel nur einen Salat gönnt, greift sie am Abend gern wieder ordentlich zu – hauptsache, das Dinner wird vor 20 Uhr aufgetischt. "Was ich liebe, ist Blumenkohlkäse. Ich bin eine große Käseliebhaberin. Ich glaube, das liegt daran, dass meine Mutter keine großartige Köchin war, aber das war ihr Ding, ihre Spezialität", so die Schauspielerin, die im vergangenen Jahr mit Michael ihren 25. Hochzeitstag feierte.

Catherines Karriere begann früh und führte sie über britische Fernsehproduktionen schnell nach Hollywood. Ihren internationalen Durchbruch feierte sie Ende der 1990er-Jahre mit Filmen wie "Die Maske des Zorro", wo sie an der Seite von Antonio Banderas (65) glänzte. Es folgten große Produktionen wie "Traffic" und das Musical "Chicago", für das sie 2003 den Oscar als beste Nebendarstellerin gewann. Neben ihrer Filmkarriere blieb sie auch dem Theater treu und überzeugte am Broadway. Bis heute gilt Catherine als elegante, wandlungsfähige Schauspielerin, die mühelos zwischen Drama, Action und Musical wechselt und sich über Jahrzehnte hinweg erfolgreich behauptet hat.

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Imago Catherine Zeta-Jones beim Celebrity All-Star Match des Ryder Cup 2025 in New York

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Instagram / catherinezetajones Michael Douglas mit seiner Familie, April 2024

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Getty Images Catherine Zeta-Jones, Hollywoodstar