Während Ehekrise mit Anna-Maria: Bushidos DSDS-Dreh war hart

Bushido (47) stand mitten im Rampenlicht, als sein Privatleben aus den Fugen geriet: Während der Dreharbeiten zu Deutschland sucht den Superstar im vergangenen Herbst erlebt der Rapper eine schwere Ehekrise mit seiner Frau Anna-Maria Ferchichi (44). Vor den Kameras in München soll er als neuer Juror glänzen, an der Seite von Dieter Bohlen (72) und Isi Glück, doch privat lebt das Paar zu dieser Zeit bereits getrennt. In ihrem Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" sprechen die beiden laut Bild offen über diese dunkle Phase, die nicht nur sie selbst, sondern auch ihre Kinder stark belastet hat. Bushido beschreibt die DSDS-Zeit rückblickend als anstrengend, während Anna-Maria von enormem Druck durch Verträge und Verpflichtungen berichtet.

Den Schilderungen nach beginnt die räumliche Trennung ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, als der DSDS-Job richtig Fahrt aufnimmt: Bushido steht täglich stundenlang vor der Kamera, gibt Interviews und sitzt in der Jury, während zu Hause die Beziehung bröckelt. Ein halbes Jahr leben die beiden getrennt, obwohl sie seit 2012 verheiratet sind. Nach außen wirkt der Musiker bei den Drehs professionell, seine Kollegen und Kandidaten merken nichts von der Krise. Anna-Maria erzählt im Podcast, wie sie und ihr Mann sich trotz allem an Verträge halten mussten: "Egal, wie schlecht es uns geht und ob wir persönliche Probleme haben, wir müssen unsere Verträge erfüllen." Während sie sich zu Hause gelegentlich zurückziehen kann, steht ihr Mann am Set permanent unter Beobachtung. Unterstützung bekommt Bushido schließlich von Anna-Marias ältestem Sohn Montry, der ihn zu den Dreharbeiten begleitet, damit er nicht ganz allein ist.

Doch auch mit Familie um sich herum kann der Rapper seine Gefühle kaum kontrollieren. In einem Hotelzimmer teilt er sich das Bett mit seinen Söhnen Djibrail und Issa, versucht tagsüber zu funktionieren und nachts die Fassung zu bewahren. Er erzählt im Podcast, dass er sich heimlich ins Badezimmer zurückzieht, um zu weinen, damit die Kinder nichts bemerken. Anna-Maria berichtet, wie sehr die Ungewissheit ihren Nachwuchs belastet hat, weil sie nicht wussten, wie es mit den Eltern weitergeht. Parallel zu den privaten Sorgen laufen die Dreharbeiten weiter, bei denen Bushido zuletzt auch mit schrägen Kandidaten und provokanten Auftritten konfrontiert wird. Nach Monaten voller Stress, Trennung und emotionalem Ausnahmezustand schafft das Paar jedoch die Kehrtwende: Im Januar 2026 bestätigen die beiden öffentlich, dass sie wieder zueinandergefunden haben und ihre Ehe fortsetzen wollen.

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Imago Anna-Maria Ferchichi und Bushido bei der Bertelsmann Party 2025 in Berlin

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RTL / Stefan Gregorowius DSDS-Jury 2026: Dieter Bohlen, Isi Glück und Bushido

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Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Maria Ferchichi mit ihren Kindern, Januar 2026