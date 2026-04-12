"Unauthentisch": Sophie Welack kauft Vanessa Drama nicht ab

Das unerwartete Wiedersehen von Vanessa Brahimi und ihrem Ex Serkan Yavuz (33) in der Reality-Talkshow "Nightfever" von Sam Dylan (35) hat offenbar ein Nachspiel. Vanessa hatte betont, nichts von dem Treffen gewusst zu haben – doch nun meldet sich Reality-Kollegin Sophie Welack zu Wort und stellt diese Version öffentlich infrage. Auf Instagram äußert Sophie erhebliche Zweifel an der behaupteten Unwissenheit und bezeichnet Vanessas Auftritt als "ein bisschen unauthentisch".

Auslöser für Sophies Skepsis ist ein Video, das sie nach eigener Aussage auf einer Trashseite gesehen hatte: Darauf soll sich Vanessa noch vor der Talkshow mit einer Champagnerflasche gefilmt und betont haben, nicht zu wissen, was auf sie zukommt. Doch in der Show sieht es dann ganz anders aus. "In der Show holt sie aber 27 Briefe raus plus einen Haustürschlüssel – also, Maus, du musst ja schon gewusst haben, dass du auf ihn triffst", meint Sophie. Außerdem verweist sie darauf, dass Vanessa mit Rafi Rachek (36), dem Partner von Show-Gastgeber Sam, eng befreundet sein soll – und sich damit die Frage stelle, wie sie wirklich nichts von Serkans Einladung gewusst haben könne. "Sie ist mit dem großen Rafi Rachek sehr gut befreundet – und wusste also nicht, dass er kommt? Bezweifele ich sehr stark", urteilt Sophie und fügt hinzu: "Ich als Freundin wäre da sehr angepisst, würde mir man nicht sagen, dass mein Ex kommt."

Sophie und Vanessa kennen sich von dem gemeinsamen Auftritt bei Das Sommerhaus der Normalos – der Start ihrer jeweiligen Reality-TV-Karrieren. Schon damals kamen die beiden nur selten auf einen grünen Zweig. Dennoch zeigt Sophie auch Mitgefühl für Vanessa. Sie betont, ihr keine Gefühle absprechen zu wollen: "Ich kann mir vorstellen, dass es ihr wirklich schlecht geht und sie das ein bisschen unterschätzt hat." Einige Zweifel hege sie dennoch.

Anzeige Anzeige

Instagram / sophiewelack_ Realitystar Sophie Welack, September 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Vanessa Brahimi, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Serkan Yavuz, "Kampf der RealityAllstars"-Kandidat