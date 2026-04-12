Ist die "Guardians of the Galaxy"-Reihe endgültig zu Ende?

Mit dem dritten Teil von Guardians of the Galaxy ist die Trilogie von Regisseur James Gunn (59) nun offiziell abgeschlossen. Der Film markiert nicht nur das Ende seiner Arbeit im Marvel Cinematic Universe, sondern auch einen emotionalen Abschied von den Guardians in ihrer bisherigen Zusammensetzung. Entgegen aller Spekulationen stirbt am Ende jedoch keines der Teammitglieder und die Helden gehen stattdessen getrennte Wege. Anführer Star-Lord, gespielt von Chris Pratt (46), kehrt auf die Erde zurück, um bei seinem Großvater zu leben. Mantis begibt sich auf einen Selbstfindungstrip, während Gamora sich wieder den Ravagers anschließt. Gleichzeitig stellt der Abspann eine neue Formation in Aussicht, wie Filmstarts jetzt berichtet.

In der Mid-Credit-Szene wird bereits eine neue Guardian-Truppe vorgestellt, die laut Filmstarts künftig für Ordnung im Universum sorgen könnte. Angeführt wird das Team nun von Rocket, der nach seiner herzzerreißenden Hintergrundgeschichte die Führung übernimmt. An seiner Seite steht Alpha-Groot, der noch größer und mächtiger geworden ist. Weitere Mitglieder sind der Ex-Ravager Kraglin, die sprechende Hündin Cosmo, Adam Warlock sowie das aus den Fängen des High Evolutionary befreite Kind Phyla-Vell. Währenddessen sind Drax und Nebula kein Teil der neuen Truppe, da sie sich primär um das Guardians-Hauptquartier kümmern. Ob diese neue Formation in einem vierten Teil oder einem anderen Marvel-Projekt zu sehen sein wird, bleibt jedoch noch offen.

In einer zweiten Abspannszene sieht man dann Star-Lord auf der Erde, bevor eine Einblendung verspricht: "Der legendäre Star-Lord wird zurückkehren." Ob Chris Pratt die Rolle tatsächlich erneut übernehmen wird, steht allerdings noch in den Sternen. Der Schauspieler hatte zuvor in einem Interview mit Filmstarts bereits angedeutet, dass er sich vorstellen könne, dass die Figur künftig von jemand anderem verkörpert werden könnte. Auch Zoe Saldana (47) und Dave Bautista (57) haben zu verstehen gegeben, dass "Volume 3" ihr letzter Marvel-Film war. Es bleibt also spannend, wie das nächste Kapitel der "Guardians of the Galaxy"-Reihe aussehen wird.

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Landmark Media Press and Picture / ActionPress Chris Pratt und Zoe Saldana in "Guardians of the Galaxy"

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Collection Christophel / ActionPress Groot in "The Guardians of the Galaxy Vol.2"

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Getty Images Der Cast von "Guardians of the Galaxy 3"