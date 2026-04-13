Angus Clouds Tod: Die offizielle Ursache ist nun bestätigt

Fast drei Jahre nach seinem plötzlichen Tod sind nun die offiziellen Details zum Ableben von Angus Cloud (†25) bekannt geworden. Der Euphoria-Liebling, der am 31. Juli 2023 in Oakland bei Familienangehörigen starb, erlag laut dem zuständigen Gerichtsmediziner einer tödlichen Überdosis. Wie unter anderem TMZ berichtet, fand man im Körper des Schauspielers eine gefährliche Mischung aus Fentanyl, Kokain, Methamphetamin und weiteren Substanzen. Die Behörden stufen den Tod des HBO-Stars als tragischen Unfall ein.

Seine Familie veröffentlichte noch am selben Tag ein Statement gegenüber TMZ: "Mit schwerem Herzen mussten wir uns heute von einem unglaublichen Menschen verabschieden. Als Künstler, Freund, Bruder und Sohn war Angus für uns alle auf so viele Arten besonders." Die Angehörigen betonten darin auch, dass er kurz zuvor seinen Vater beerdigt hatte und mit diesem Verlust schwer zu kämpfen gehabt habe. Laut einem Insider soll Angus nach dem Tod seines Vaters zudem mit starken Suizidgedanken gekämpft haben.

Angus feierte seinen Durchbruch als Schauspieler in der "Euphoria"-Rolle Fezco. Diese Verkörperung belastete ihn teilweise schwer, wie er 2023 in einem Interview mit Variety erklärte: "Ich bin ein ziemlich lockerer, alberner Typ. Aber Fezco lacht oder lächelt nicht viel." Trotz aller Herausforderungen liebte er das Set: "Schauspielen ist der beste Job, den ich je hatte, aber es gibt jede Menge anderes, das ich mir vorstellen könnte." Und über seine Träume abseits von Hollywood meinte er damals: "Ein Boot kaufen. Eine Insel finden. Im Zelt abhängen. Mal sehen, was als Nächstes passiert." Nun, fast drei Jahre später, gedenkt das "Euphoria"-Team seinem Kollegen in Staffel drei mit einer "In Memoriam"-Einblendung am Ende der Folge – ebenso Schauspieler Eric Dane (†53) und Executive Producer Kevin Turen.

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Getty Images Angus Cloud, Serienstar

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Imago Angus Cloud in einer Szene aus "Euphoria" Staffel 2, Episode 1 (2022), Foto: Eddy Chen/HBO Max

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