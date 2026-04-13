Eskalation bei "Nightfever": Sam Dylan zieht erstes Fazit

Die erste Ausgabe von Sam Dylans (35) neuer Reality-Talkshow "Nightfever" ist am Freitag mit einer gehörigen Portion Drama über die Bühne gegangen. Im Anschluss an die Show stellte sich der Realitystar Promiflash für ein erstes Fazit zur Verfügung. Er wirkte dabei sichtlich überwältigt von dem, was sich am Set abgespielt hatte. Zwischen den Kandidaten war es zu heftigen Auseinandersetzungen gekommen, bei denen die Emotionen hochkochten: Zunächst zwischen Serkan Yavuz (33) und Vanessa Brahimi, ehe mit Umut Tekin (28) ein weiterer Gast die Bühne betrat und die Lage endgültig eskalieren ließ.

"Also mein erstes Resümee ist, dass ich selbst noch mal verarbeiten muss, was heute passiert ist", gab Sam gegenüber Promiflash zu. Er habe im Vorfeld angekündigt, dass "einiges passiert" – und dabei nicht übertrieben: "Es waren einfach super viele Emotionen im Spiel." Dass die Kandidaten vorab nicht wussten, welche Gäste auf sie warten würden, war laut Sam eine bewusste Entscheidung. "Nee, es gibt viele Dinge, wo etwas gefaked ist, und wenn ich was mache, möchte ich – genau wie bei 'Iconic Drama' – sehen, was die echten Emotionen sind, damit es wirklich authentisch ist", erklärte er. Das Resultat beschrieb er als eine Art Dammbruch: "Da hat man bei Umut und auch bei Vanessa gemerkt, dass sich da über Wochen und Monate etwas aufgestaut hat. Und das ist dann direkt einfach rausgekommen."

Den Vergleich, den Sam für das Geschehen fand, spricht für sich: "Ich glaube, das ist auch wie bei einem Familienstreit zu Hause, wenn man sich im Streit zusammensetzt." Tatsächlich hatten Umut und Serkan vor laufenden Kameras einen heftigen Schlagabtausch geliefert. Auslöser war Serkans Verhalten gegenüber seiner Ex-Freundin Vanessa. Während ihrer monatelangen Liaison hatte er ihr zahlreiche Liebesbriefe geschickt, bis sein Therapeut wohl irgendwann Bedenken äußerte, er würde nach der Trennung von Ex Samira (32) Dinge "kompensieren". Die Situation eskalierte schließlich in der Show derart, dass Sam eingreifen und die Mikrofone abschalten lassen musste. Das Produktionsteam führte Serkan am Ende aus der Show heraus.

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Imago Sam Dylan bei der Kino-Preview von "Kampf der RealityAllstars" am 08.04.2026 in Köln

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Promiflash Umut Tekin, "Nightfever" April 2026

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Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Urlaub, September 2025