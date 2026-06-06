"Der Lehrer" sichert sich Primetime-Sieg mit Einschaltquoten

Die Kultserie Der Lehrer hat am Donnerstagabend bei RTL einen starken Quotenerfolg eingefahren – und im Vergleich zur Vorwoche sogar noch zugelegt, wie der Sender in einer Pressemitteilung, die Promiflash vorliegt, bekannt gibt. Folge vier der Serie erzielte in der Primetime starke 10,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen und überzeugte mit 14,0 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Damit sicherte sich die Produktion nicht nur den Primetime-Sieg unter allen Privatsendern bei den 14- bis 59-Jährigen, sondern gewann auch den gesamten Abend in der jungen Zielgruppe.

Die starken Werte setzten sich im weiteren Verlauf des Abends fort. Folge fünf, die um 21:15 Uhr ausgestrahlt wurde, kam auf 11,7 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen und 13,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Die sechste und letzte Folge des Abends steigerte die Zahlen nochmals auf 12,1 Prozent beziehungsweise 14,1 Prozent. Im Schnitt verfolgten insgesamt 1,18 Millionen Zuschauer ab drei Jahren die Ausstrahlung. RTL setzte sich damit am Donnerstag auch im Tagesmarktanteil vor alle anderen Sender – sowohl bei den 14- bis 59-Jährigen mit 8,9 Prozent als auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 10,0 Prozent.

Die Serie rund um den unkonventionellen Lehrer Stefan Vollmer, gespielt von Hendrik Duryn (58), begeistert ihr Publikum seit der ersten Staffel im Jahr 2009 und gilt als eine der erfolgreichsten deutschen Eigenproduktionen des Senders. Welche Leistung auch in der 10. Staffel wieder erbracht wurde, begeistert auch die Darsteller. "Ich bin sehr zufrieden mit dem, was wir gemacht haben. Ich finde es sehr gut, aus allen Gedanken heraus", schwärmte Hauptprotagonist Hendrik bei der Premiere im Promiflash-Interview. Wer die aktuellen Folgen verpasst hat oder sie noch einmal sehen möchte, kann alle sechs Episoden auf der Streamingplattform RTL+ abrufen.

Anzeige Anzeige

RTL Hendrik Duryn kehrt mit "Der Lehrer" zurück

Anzeige Anzeige

RTL Birte Hanusrichter und Hendrik Duryn in "Der Lehrer"

Anzeige Anzeige

Imago Jessica Ginkel, Hendrik Duryn und Birte Hanusrichter, "Der Lehrer"-Stars