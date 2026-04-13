"Nightfever": Hatte Cecilia Asoro Angst, auf Ex zu treffen?

Bei Sam Dylans (35) neuer Reality-Talkshow "Nightfever" ging es schon in der ersten Ausgabe turbulent zu: Neben Serkan Yavuz (33) und dessen Ex-Freundin Vanessa Brahimi nahm auch Cecilia Asoro (29) auf dem Talk-Sofa Platz. Während Serkan völlig ahnungslos plötzlich seiner Ex und später sogar noch Erzfeind Umut Tekin (28) gegenüberstand, stellte sich die Frage, ob auch Cecilia mit einer ähnlichen Überraschung rechnen musste. Im Gespräch mit Promiflash machte die Realitybeauty nun deutlich, wie sie die explosive Konstellation an diesem Abend erlebt hat – und ob sie selbst mit einem Aufeinandertreffen mit einem Verflossenen gerechnet hat.

Cecilia stellte klar, dass sie völlig entspannt in die Show gegangen ist und keine Angst vor einem Auftritt eines Ex-Partners hatte. "Ich hatte gar keine Angst, dass irgendjemand kommt für mich, weil ich mir denke: 'Komm, wer will.' Ich hab keine Geheimnisse", erklärte sie offen gegenüber Promiflash. Ihrer Meinung nach sei die Sendung klar auf Serkan zugeschnitten gewesen, der nicht nur mit Vanessa konfrontiert wurde, sondern auch mit Umut. Die beiden Reality-Männer gerieten so heftig aneinander, dass selbst Cecilia kaum folgen konnte: Sie schilderte, dass es um einen angeblichen Betrug von Emma an Umut gegangen sei, um Umuts angeknackstes Ego, weil Serkan im Spiel war, und um einen angeblich verpassten Kampfsport-Deal – für die Zuschauer im Studio war das lautstarke Wortgefecht kaum zu verstehen.

Für Serkan wurde der Abend schließlich zu viel, als im Streit auch seine Kinder erwähnt wurden. Laut Cecilia war das der Moment, in dem für den Realitystar eine Grenze erreicht war und er sich entschied, die Liveshow vorzeitig zu verlassen, um eine weitere Eskalation zu vermeiden. Der Influencer hatte sich bereits zuvor in der Show einem emotional aufgeladenen Wiedersehen mit Vanessa gestellt, nachdem ihre Beziehung per Telefon beendet worden war. Für Cecilia blieb es dagegen bei einer Beobachterrolle: Sie musste sich weder einem Ex noch einer alten Fehde stellen und konnte aus sicherer Distanz miterleben, wie heikel und emotional "Nightfever" für ihre beiden Kollegen wurde.

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Imago Cecilia Asoro, Model

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Promiflash Vanessa Brahimi, Sam Dylan, Serkan Yavuz und Cecilia Asoro bei "Night Fever", April 2026

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Joyn Vanessa Brahimi und Serkan Yavuz in "Das große Promi-Büßen"