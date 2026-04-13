Sam Dylans Talkshow: Wusste Cecilia Asoro etwa, wer kommt?

In Sam Dylans (35) neuer Reality-Talkshow "Nightfever" kam es zu einer Begegnung, die es in sich hatte: Serkan Yavuz (33) traf auf seine Ex-Freundin Vanessa Brahimi – und das völlig unvorbereitet. Doch nicht nur die beiden wussten nicht, wen sie in der Show antreffen würden. Auch Umut Tekin (28), der ebenfalls als Gast erschien und als Erzfeind von Serkan gilt, ahnte vor der Sendung nichts von dessen Anwesenheit. Gegenüber Promiflash hat Cecilia Asoro (29) im Anschluss an die Liveshow ausgeplaudert, wie viel sie selbst im Vorfeld von der brisanten Gästeliste des Abends wusste.

Die Reality-Bekanntheit war ebenfalls bei "Nightfever" zu Gast und erklärte im Interview: "Ich bin hier hingekommen, nur mit dem Wissen, dass Serkan da ist. Alle anderen wusste ich nicht." Damit hatte sie also einen kleinen Wissensvorsprung gegenüber den anderen Beteiligten – von der vollen Brisanz des Abends war aber auch sie überrascht. "Das war eine ganz andere Nummer, was heute hier abgegangen ist", so Cecilia weiter. "Was hier abgegangen ist, war wirklich krass. Ich war überfordert, ich hab nicht gedacht, dass wir heute wieder eine Realityshow hier haben."

Serkan und Vanessa sahen sich in der Reality-Talkshow zum ersten Mal seit ihrer Trennung wieder – nachdem der Kampf der RealityAllstars-Kandidat die Beziehung per Telefon beendet hatte. Als Vanessa den Raum betrat, hatte Moderator Sam seinen Gast bereits auf seine Ex angesprochen, sodass die Begegnung für Serkan zwar unerwartet kam, er jedoch nicht völlig unvorbereitet auf die ehemalige Sommerhaus der Normalos-Teilnehmerin traf. Sam hatte gemeinsam mit der Produktionsfirma Banijay Productions die Kulisse für das explosive Treffen geschaffen. Er ist selbst als Realitystar bekannt und hat sich mit "Nightfever" nun auch als Talkshow-Host bewiesen.

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Banijay Productions, Joyn / Benedikt Müller Collage: Sam Dylan und Cecilia Asoro, Realitystars

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Promiflash Sam Dylan mit seinen Gästen in der Reality-Talkshow "Nightfever"

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Promiflash Vanessa Brahimi und Serkan Yavuz in der Reality-Talkshow "Nightfever", April 2026