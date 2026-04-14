In Australien: Prinz Harry & Meghan im lässigen Partnerlook

Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) sorgen in Australien nicht nur mit ihrem vollen Terminplan für Aufsehen, sondern auch mit ihrem perfekt abgestimmten Look. Nach ihrem Besuch im Royal Children's Hospital in Melbourne, wo Meghan in einem eleganten marineblauen Kleid mit goldenen Knöpfen begeisterte, legte die Herzogin am Nachmittag noch einmal nach: Für den Besuch im Australian National Veterans Art Museum in Southbank erschien sie in einem komplett neuen Outfit – und im lässigen Partnerlook mit Harry. Während der Royal in einem khakifarbenen Hemd unterwegs war, setzte Meghan auf einen braunen Zweiteiler mit langer Rocksilhouette, einem beigefarbenen Oberteil und einer toffeefarbenen Wildlederjacke.

Damit bewies die frühere Schauspielerin erneut ihr feines Gespür für Mode – und ihren Faible für australische Designer. Schon beim Termin in der Kinderklinik hatte Meghan in einem Kleid der Sydney-Marke Karen Gee geglänzt, das sie laut der Designerin selbst aus der Kollektion ausgewählt hatte. Das Modell in Tintenblau mit körperbetonten Linien, goldenen Knöpfen und passendem Taillengürtel kombinierte die Herzogin mit spitzen Pumps von Dior. Designerin Karen Gee zeigte sich gegenüber australischen Medien dankbar für die erneute Unterstützung und betonte, ihre Entwürfe sollten Frauen ein selbstbewusstes Tragegefühl geben. Auch später, als Meghan für den Solo-Besuch in einem Frauenobdachlosenzentrum die Ärmel hochkrempelte und sich eine Schürze umbinden ließ, blieb der Look stimmig – unter dem praktischen Accessoire kam weiterhin der elegante, zurückhaltende Stil der Herzogin zum Vorschein.

Meghan setzt bei öffentlichen Auftritten gern auf klare Silhouetten und gedeckte Farben, während Harry häufig zu schlichten Hemden oder Anzügen greift – ohne Krawatte, aber mit bewusst entspannter Note. Schon beim ersten Stopp ihres aktuellen Australienbesuchs im Kinderkrankenhaus in Melbourne trat das Paar in einem unaufgeregten, aber fein abgestimmten Look auf, bei dem Meghans Kleid und Harrys dunkler Anzug eine harmonische Einheit bildeten. Auf früheren Reisen nach Down Under hatte die Herzogin ebenfalls immer wieder regionale Labels getragen und damit lokale Designer unterstützt.

Im Vorfeld hatte die Reise nach Down Under für Diskussionen gesorgt – und dabei ging es nicht nur um Mode und Glamour. Viele Australierinnen und Australier fragten sich, wer für die Sicherheitskosten während des privaten Besuchs aufkommt. Weder die Regierung noch die Polizei wollten bestätigen, wer die Rechnung für den Schutz des berühmten Paares übernimmt. Die Veranstalter erklärten, Sicherheitsmaßnahmen während der Events seien privat organisiert. Doch bei öffentlichen Auftritten oder den Wegen zwischen den Terminen blieb diese Frage offen. Besonders brisant: Im Netz kursierte eine Petition, die forderte, dass Steuergelder nicht für Harrys und Meghans Aufenthalt verwendet werden sollten. Schon nach wenigen Tagen hatten sich zehntausende Unterstützer gefunden.

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Getty Images Prinz Harry und Meghan besuchen das Australian National Veterans Arts Museum in Melbourne

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Imago Prinz Harry und Meghan verlassen das Australian National Veterans Arts Museum in Melbourne, 2026

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Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan besuchen das Royal Children’s Hospital in Melbourne

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harrys Ankunft am Australian National Veterans Arts Museum in Melbourne während ihres Australienbesuchs