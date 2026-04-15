Bushido gewinnt auch den zweiten Prozess gegen Abou-Chaker

Bushido (47) kann vor Gericht erneut einen wichtigen Erfolg gegen Arafat Abou-Chaker verbuchen: Wie Bild berichtet, hat das Oberlandesgericht in Brandenburg an der Havel jetzt zugunsten des Rappers entschieden und ihm 3,68 Millionen Euro zugesprochen. Dabei handelt es sich um den Anteil aus der Zwangsversteigerung zweier luxuriöser Villen in Kleinmachnow bei Berlin, die Bushido früher gemeinsam mit Arafat gehörten. Das Geld war nach der Versteigerung beim Gericht hinterlegt worden, weil die Ex-Geschäftspartner sich nicht einig wurden. Bushido hatte deshalb auf die Freigabe der Millionen geklagt – mit Erfolg: Schon das Landgericht hatte ihm vor vier Jahren recht gegeben, nun bestätigte das Oberlandesgericht dieses Urteil.

Im Zentrum des neuen Urteils stehen zwei große Anwesen samt Grundstücken am Zehlendorfer Damm, insgesamt mehr als 16.600 Quadratmeter. Die Immobilien wurden 2022 beim Amtsgericht Potsdam für rund 7,4 Millionen Euro versteigert – Käufer war damals Ahmed Abou-Chaker, der Sohn von Arafat. Um die gemeinsame Eigentümergesellschaft aufzulösen, hatte Bushido die Zwangsversteigerung überhaupt erst beantragt. Arafat wollte den Millionenanteil für Bushido jedoch offenbar nicht einfach aufgeben und legte gegen die Entscheidung des Landgerichts Berufung ein. Diese scheiterte nun endgültig am Oberlandesgericht in Brandenburg, das die Freigabe der 3,68 Millionen Euro an den Musiker bestätigte.

Es ist bereits der zweite Prozesserfolg des Rappers in kurzer Zeit: Erst im Januar hatte das Kammergericht Berlin Arafats Berufung in einem anderen Verfahren zurückgewiesen und ihn zur Rückzahlung von rund 1,78 Millionen Euro plus Zinsen an Bushido verpflichtet. In jenem Verfahren ging es um Managementhonorare und die Frage, ob der zwischen den beiden geschlossene Managementvertrag überhaupt rechtlich wirksam war. Bushido und Arafat waren einst eng verbündet – sowohl geschäftlich als auch privat. Die Beziehung der beiden zerbrach jedoch, was schließlich zu einer langen und aufwendigen juristischen Auseinandersetzung führte.

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Imago Bushido beim Jubiläum 30 Jahre RTL Exclusiv an Bord der Mein Schiff 7 im Hamburger Hafen

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IMAGO / Berlinfoto Bushido, August 2020

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ActionPress Arafat Abou-Chaker im Landgericht Berlin

Denkt ihr, Bushido wird sich noch zu dem Verfahren äußern? Ja, den Sieg wird er sicherlich öffentlich feiern! Nein, er will das Thema bestimmt hinter sich lassen. Ergebnis anzeigen