Toilette wird Disco: Madonna lädt Promis in neues Musikvideo

Madonna (67) hat ein aufwendiges Musikvideo zu ihrem neuen Album "Confessions II" veröffentlicht – und dafür eine illustre Riege an Promis vor die Kamera geholt. Das 14-minütige Filmprojekt mit dem Titel "Confessions II" feierte kürzlich seine Premiere und zeigt unter anderem Schauspieler Benedict Cumberbatch (49) sowie Supermodel Kate Moss (52). Gemeinsam mit den Schauspielern Richard E. Grant (69) und Gwendoline Christie (47) feiern die beiden im Video eine Art Disco-Party auf einer Toilette – und das zu dem bisher unveröffentlichten Track "Danceteria". Das außergewöhnliche Videoprojekt umfasst insgesamt sechs Songs aus Madonnas kommendem Album.

Wie The Sun berichtet, tauchen in dem Film auch die Fußballer Cole Palmer und Joao Pedro an den Urinalen auf. Sängerin Sabrina Carpenter (27), die gemeinsam mit Madonna an der bereits veröffentlichten Lead-Single "Bring Your Love" mitgewirkt hat, ist ebenfalls dabei. Auch Schauspielerin Julia Garner (32), die für die noch nicht gedrehte Madonna-Filmbiografie als Hauptdarstellerin gecastet wurde, hat einen Auftritt. Sogar Madonnas Tochter Lourdes Leon (29) ist in dem Projekt zu sehen. Für die Aufnahmen kamen die Stars laut Berichten für einen viertägigen Dreh in einem Studio in West-London zusammen.

Das Album "Confessions II" soll am 3. Juli erscheinen – genau 21 Jahre nach dem Original "Confessions on a Dancefloor". Erst kürzlich hatte Madonna ihr neues Werk mit einem Überraschungsauftritt auf dem Times Square in New York gefeiert, bei dem sie gemeinsam mit der Dating-App Grindr den Beginn des Pride Month zelebrierte. Pläne für Konzerte rund um den Release soll es ebenfalls geben – eine Las Vegas-Residency schloss die Sängerin in einem Q&A allerdings aus. "Sphere klingt cool, aber ich möchte nicht jeden Tag aufwachen und auf Las Vegas schauen", sagte sie.

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Getty Images Madonna, Mai 2025

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Getty Images Kate Moss, Juni 2005

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Instagram / madonna Madonna mit ihrer Tochter Lourdes, Dezember 2024