Helikopter-Tragödie: Kate und William tief betroffen

Ein Helikopterabsturz beim Training der Royal Navy hat am 3. Juni in der englischen Grafschaft Devon drei Menschenleben gefordert. Laut BBC ist vom verunglückten Helikopter lediglich das Heck übrig geblieben. Nur einen Tag später meldete sich Prinzessin Kate (44) mit einem persönlichen Statement zu Wort – denn die Tragödie berührt sie in ihrer offiziellen Rolle als Commodore-in-Chief der Fleet Air Arm besonders. "Ich war zutiefst erschüttert, als ich von dem tragischen Verlust von drei Mitgliedern der Fleet Air Arm nach einem Hubschrauber-Trainingsflug erfuhr. William und ich sind in dieser sehr schweren Zeit in Gedanken bei ihren Familien und Freunden", heißt es in dem Statement, das der Kensington Palast auf X und in seiner Instagram-Story veröffentlichte.

Unterzeichnet ist die Nachricht in den sozialen Netzwerken schlicht mit einem "C" – ein Zeichen dafür, dass Kate die Worte persönlich und kurzfristig verfasste. Weitere Details zum Unglück wurden bislang noch nicht veröffentlicht. Die Familien der Verstorbenen haben laut einem Sprecher der Royal Navy "um eine Frist gebeten, bevor weitere Details veröffentlicht werden". Der BBC zufolge planen William und Kate, in den kommenden Tagen persönlich Kontakt zu den betroffenen Familien aufzunehmen. Auch König Charles wurde über den Absturz informiert – es wird erwartet, dass er "den Familien privat schreiben wird".

Kate wurde im Jahr 2023 zur Commodore-in-Chief der Fleet Air Arm ernannt. In dieser Rolle dient sie als Verbindung zwischen der britischen Krone und dem militärischen Verband. Laut dem Magazin Hello bezeichnet sich die Fleet Air Arm selbst als "die Augen des Himmels" – ihr gehören neben Flugpersonal auch Ingenieure und Mitarbeiter der Flugsicherung an. Der Ehrenposten hat in Deutschland keine direkte Entsprechung, er ähnelt am ehesten einer Oberbefehlshaberin oder einem Ehren-Kommodore.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William bei der Amtseinführung von Sarah Mullally zur Erzbischöfin von Canterbury

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William zu Besuch beim ersten Bataillon der Welsh Guards

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William empfangen Präsident Bola Ahmed Tinubu und First Lady Oluremi Tinubu in Windsor