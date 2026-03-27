Nach Yeliz Kocs wütender Ansage: Jimi teilt kryptischen Post

Yeliz Koc (32) und Jimi Blue Ochsenknecht (34) liefern sich offenbar den nächsten öffentlichen Schlagabtausch. Nachdem die Realitydarstellerin sich kürzlich in ihrer Instagram-Story darüber beklagt hatte, dass der Vater ihrer Tochter Snow nicht für sie da sei, wenn sie ihn brauche, hat Jimi nun erstmals reagiert – jedoch auf eine sehr kryptische Art und Weise. Statt sich mit klaren Worten zu den Vorwürfen seiner Ex-Partnerin zu äußern, teilte der Schauspieler einen nachdenklichen Beitrag in seiner Story.

Der Musiker repostete auf Instagram einen Text, der lautete: "Ich bete, dass du niemals in die dunklen Orte zurückkehrst, aus denen du so hart gekämpft hast, um ihnen zu entkommen." Eine weitere Erklärung oder einen Kommentar dazu gab Jimi nicht ab. Yeliz hatte zuletzt ihrem Ärger über die fehlende Unterstützung von Jimi beim Umzug in ihr neues Haus Luft gemacht. Während sie Kisten schleppte, Möbel aufbaute und sich gleichzeitig um Snow kümmerte, vermisste die Reality-TV-Teilnehmerin die Hilfe ihres Ex-Partners besonders. "Man kann alles schaffen, aber trotzdem braucht man im Leben einfach manchmal Männer", erklärte sie damals auf Instagram.

Offen schilderte sie, dass Jimi gerade an den entscheidenden Tagen nicht für sie und Snow da gewesen sei. Yeliz und Jimi waren von 2021 bis 2022 ein Paar und wurden im Jahr 2021 Eltern ihrer gemeinsamen Tochter Snow (4). Die Beziehung der beiden war von Anfang an turbulent und endete schließlich im Streit. Seitdem kam es immer wieder zu öffentlichen Auseinandersetzungen zwischen den Ex-Partnern, zuletzt schien sich die Beziehung der beiden aber wieder entspannt zu haben.

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Joyn Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc im Interview für "Forsthaus Rampensau Germany"

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© Sky/B 28/Stefanie Schumacher Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht mit ihrer Tochter Snow in "Yeliz & Jimi – We Are Family?!"

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Instagram / yelizkoc Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht, 2025

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