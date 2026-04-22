Schulterprobleme: Eva Padberg meldet sich aus der Klinik

Eva Padberg (46) hat sich mit einem ungewöhnlichen Update bei ihren Fans gemeldet: Die 46-jährige Modelikone postete auf Instagram ein Foto aus dem Krankenhaus – darauf zu sehen ist sie mit einem Katheter in der Hand. Der Grund für den Klinikbesuch: Eine sogenannte steife Schulter hatte sie rund ein Jahr lang in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt und ihr monatelang starke Schmerzen bereitet. Nun hat sie endlich etwas dagegen unternommen und verkündet ihren Followern in optimistischem Ton: "Nach einem Jahr mit Bewegungseinschränkungen und monatelangen Schmerzen hat dieses Kapitel jetzt scheinbar nach einem 15-minütigen Eingriff ein Ende."

Zu einem weiteren Selfie aus dem Krankenhausbett erklärte Eva, dass ihr der Eingriff bereits seit Längerem empfohlen worden sei. Bei der Gelenkkapseldilatation wird die steife Schulter durch ein minimalinvasives Verfahren behandelt. Damit ist die Sache aber noch nicht ganz ausgestanden: Nach der OP stehen nun Physiotherapie und Muskelaufbau auf dem Programm. "Ich freu mich schon so drauf, endlich wieder in die Bewegung zu kommen", ließ das Model seine Fans wissen.

Bereits vor rund einem Jahr hatte Eva öffentlich gemacht, dass sie mit der Schulterdiagnose zu kämpfen hat. Besonders ungünstig für die gebürtige Kyffhäuserin: Die Probleme trafen sie mitten in einem Umzug, den sie gemeinsam mit ihrem Mann Niklas Worgt bewältigen musste. Professionelle Unterstützung beim Schleppen und Tragen hatten die beiden damals keine dabei – eine denkbar schwierige Situation mit einer eingeschränkten Schulter.

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Imago Model Eva Padberg beim MON CHERI BARBARA TAG in der Residenz in München am 04.12.2025

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Getty Images Eva Padberg mit ihrem Ehemann Niklas Worgt

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Getty Images Eva Padberg bei "Let's Dance"