Schulmädchen? Matthew McConaughey überrascht mit neuem Look

Mit blonden Zöpfen, knallbunter Badehose und einem rosa Morgenmantel mit Federn hat Matthew McConaughey (56) seine Fans auf Instagram in Staunen versetzt. Der Hollywoodstar postete jüngst ein Foto, auf dem er kaum wiederzuerkennen ist – und sorgte damit für reichlich Gesprächsstoff. Dazu kombinierte der ehemalige Rom-Com-Darsteller eine große silberne Halskette mit Anhänger, eine Brille an einer Kette und eine cremefarbene Bauchtasche. Auf dem Bild ist er auf einem Tennisplatz sitzend zu sehen, neben seinem linken Fuß liegt ein rot-schwarzer Tennisschläger. "Das Vergnügen ist gut für dich", schrieb Matthew unter den Post.

Ob der extravagante Look mit einer neuen Filmrolle zusammenhängt, ließ der Schauspieler, der sich wegen des Aufschwungs von KI als Marke eintragen ließ, offen. Ein konkreter Hinweis darauf fehlt bisher. Für viele Fans dürfte der Anblick jedenfalls überraschend gewesen sein – auf den ersten Blick ist der Texaner in seinem bunten Outfit kaum zu erkennen. In der Kommentarspalte ist nichts zu lesen, was darauf schließen lässt, dass der sehr wandelbare Kult-Schauspieler, der 1996 mit dem Thriller "Die Jury" seinen internationalen Durchbruch als Hauptdarsteller feierte, die Kommentarfunktion ausgeschaltet hat.

Typveränderungen für Rollen sind für Matthew allerdings keine Seltenheit. Für seinen oscarprämierten Auftritt in "Dallas Buyers Club" nahm er drastisch an Gewicht ab. Für den Film "Gold – Gier hat eine neue Farbe" aus dem Jahr 2016 rasierte er sich sogar den Kopf und legte dagegen merklich an Gewicht zu. Nach einer Reihe erfolgreicher Rom-Coms in den 2000er-Jahren wie "Der Womanizer ‒ Die Nacht der Geister" oder "Wedding Planner" setzte der Sohn eines Tankstellenbesitzers auf anspruchsvollere Rollen. Privat ist Matthew seit 2012 mit dem brasilianischen Model Camila Alves (44) verheiratet, und bereits seit 2006 ein Paar. Gemeinsam haben die beiden drei Kinder.

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Getty Images Matthew McConaughey bei der UK-Sondervorführung von "The Lost Bus" in London

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Instagram / officiallymcconaugheys Profilbild officiallymcconaughey Matthew McConaughey postet ein Bild, das ihn mit blonder Mähne zeigt, April 2026.

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Imago Schauspieler Matthew McConaughey beim United States Grand Prix im Oktober 2025