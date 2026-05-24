Diese Reality-Dame würde Ur-Bachelor Paul Janke gern daten

Paul Janke (44) kehrt nach zwölf Jahren zurück auf den Bildschirm und sucht erneut im TV nach der großen Liebe. Und das weckt offenbar Interesse in der Reality-TV-Welt: Roxy Zinger hat ein Auge auf den Ur-Bachelor geworfen. In einer Pressemitteilung von BestFans, die Promiflash vorliegt, schwärmt sie nun davon, warum sie sich durchaus vorstellen könnte, an der Kuppelshow teilzunehmen und um sein Herz zu kämpfen: "Warum nicht? Ich finde ihn attraktiv und vor allem wirkt er deutlich reifer als viele andere Männer aus der Reality-Welt. Früher hätte ich wahrscheinlich nur auf die Optik geschaut. Heute interessiert mich viel mehr, ob jemand wirklich bereit für eine ernsthafte Verbindung ist."

Dabei betonte die Ex von Calvin Kleinen (34) auch, dass sich ihre Vorstellungen vom idealen Partner grundlegend verändert hätten: "Früher fand ich diese typischen Bad Boys spannend. Dieses Unberechenbare hat mich irgendwie angezogen. Heute sehe ich vieles realistischer. Ein Mann kann noch so gut aussehen, wenn er charakterlich nichts mitbringt, wird das langfristig nichts. Ich brauche Stabilität, Ehrlichkeit und jemanden, der mental erwachsen ist."

Ob Roxy tatsächlich in der Show antreten wird, ist bislang nicht bekannt. Sicher ist aber, dass Paul mit seiner Rückkehr viele Fans begeistert – und nicht nur weibliche. Auch Tokio Hotel-Sänger Bill Kaulitz (36) hatte zuletzt öffentlich sein Interesse am Rosenkavalier bekundet und im Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" erzählt, dass er sich ein Date mit dem Hamburger durchaus vorstellen könnte. Paul hatte die Kuppelshow 2013 als Bachelor-Kandidat bekannt gemacht und gilt vielen als das Gesicht des Formats – obwohl er erst in der zweiten Staffel zu sehen war, wird er bis heute oft als der Ur-Bachelor bezeichnet.

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Imago Paul Janke bei den RTL+ Reality Awards 2026 im Maritim Hotel Bonn

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Instagram / _roxytv_ Roxy Zinger, Realitystar

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Imago Georg Listing, Bill Kaulitz, Tom Kaulitz und Gustav Schäfer von Tokio Hotel in Rust, April 2026