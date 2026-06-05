Mandy Moore spricht über IVF-Pleite und ihr Baby-Wunder

Mandy Moore (42) hat offen über ihre Erfahrungen mit einer künstlichen Befruchtung gesprochen. Die Sängerin und Schauspielerin war jetzt zu Gast im Podcast "Not Skinny But Not Fat" und erzählte dort, dass sie und ihr Ehemann Taylor Goldsmith (40) sich einer IVF-Behandlung unterzogen hatten – allerdings nicht aus Notwendigkeit, sondern als eine Art Absicherung. Die Idee war, einen Embryo einzufrieren, um später flexibel entscheiden zu können, ob die beiden ein drittes Kind bekommen wollten. Doch die Behandlung verlief anders als erhofft: Es gab weder brauchbare Eizellen noch Embryonen.

"Ich habe eine Runde IVF gemacht, und sie war erfolglos – wir haben keine brauchbaren Eizellen bekommen, keine Embryonen", erklärte die 42-Jährige im Podcast. Mandy zog daraus zunächst ihren Frieden: "Und ich dachte mir, okay, damit ist das wohl entschieden. Wenn es sein soll, wird es auf natürlichem Weg passieren." Und genau das geschah dann auch: Tochter Louise, die von der Familie Lou genannt wird, kam im September 2024 ganz unerwartet zur Welt. "Sie ist sehr, sehr überraschend aufgetaucht. Wir haben nicht aktiv versucht, schwanger zu werden", so Mandy. Heute ist sie Mutter von drei Kindern – neben Lou noch die beiden Söhne August, genannt Gus, und Oscar, genannt Ozzie. "Ich hatte drei Kinder in dreieinhalb Jahren", sagte sie mit einem Seufzen. Auf die Frage, ob das seinen Tribut gefordert habe, antwortete sie, sie erhole sich "emotional noch immer".

Dass eine Schwangerschaft für Mandy nicht selbstverständlich war, hatte sie schon früher angedeutet. Vor ihrer ersten Schwangerschaft mit Gus wurde ihr von einem Arzt mitgeteilt, dass die Chancen, auf natürlichem Wege schwanger zu werden, gering seien – und dann wurde sie doch schwanger. Ihre drei Kinder bekam sie demnach alle auf natürlichem Weg, obwohl dies laut medizinischer Einschätzung nicht einfach sein sollte. Beim Muttertag im Mai 2025 widmete sie auf Instagram ihren Kindern und der Mutterschaft bewegende Worte: "Mutter zu sein ist das größte Geschenk meines Lebens, und obwohl man nie aufhört, sich zu sorgen oder zu planen, triumphiert die leise, unverwechselbare Freude über alles andere."

Anzeige Anzeige

ActionPress Mandy Moore bei den Inspiration Awards, September 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Goldsmith und Mandy Moore, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Instagram / mandymooremm Mandy Moore, Taylor Goldsmith und ihre drei gemeinsamen Kinder