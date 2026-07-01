Heimlich lachen? Max Giermann verrät "LOL"-Geheimnisse

Comedian Max Giermann (50) gewährte seinen Fans ungewohnt intime Einblicke hinter die Kulissen der Amazon-Show LOL: Last One Laughing. In einem Interview für den TikTok-Kanal "Stream Wars" plauderte er darüber, wie es bei den Aufzeichnungen wirklich zugeht – und dabei kam auch ein ganz alltägliches Thema zur Sprache: der Gang zur Toilette. Denn auch dieser ist beim Lachwettbewerb einer strengen Regelung unterworfen, wie der Komiker erklärte.

Wer während der Aufzeichnung auf die Toilette muss, gelangt dorthin durch eine kleine Extratür – aber eben nicht einfach so. "Da steht dann jemand und sagt, ob es gerade geht", erklärte Max. Manchmal müsse man auch zehn Minuten warten, wenn gleich ein Joker-Act angekündigt wird. Grundsätzlich sei es aber möglich, auch zu zweit oder zu dritt gleichzeitig zu gehen – große Gespräche entstünden dabei jedoch nicht. "Es ist eher wie bei einem sportlichen Wettkampf – man redet da auch nicht wahnsinnig viel", so Max. Auch der Backstage-Bereich mit dem Locker Room, wo die Teilnehmer ihre Kostüme wechseln, steht unter Kamerabeobachtung – gelacht werden darf dort ebenfalls nicht.

Vor der Aufzeichnung sitzt jeder Kandidat zudem allein in einer stockdunklen Kabine, nur mit einer Leselampe ausgestattet. "Man sieht niemanden, spricht mit niemandem", beschrieb Max die Wartesituation, die er als "richtig Folter" empfand. Als kleine Aufmunterung gebe es immerhin Süßigkeiten. Max gehört zu den Stammgästen der "LOL"-Reihe und nahm auch an der aktuell laufenden siebten Staffel teil. Zuletzt hatte er bei der Premiere in München mit Promiflash über den Wandel der Comedybranche gesprochen und erklärt, dass Witze heute häufig kritischer betrachtet werden als früher.

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Imago Comedian Max Giermann, Premiere von "LOL: Last One Laughing" Staffel 7

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Imago Max Giermann bei der Premiere von "LOL: Last One Laughing" Staffel 7

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Amazon MGM Studios "LOL: Last One Laughing"-Cast, Staffel 7