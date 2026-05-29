"Jersey Shore"-Star Angelina Pivarnick erlitt Fehlgeburt

Erst vor einer Woche erfuhr Angelina Pivarnick (39) in der Sendung Jersey Shore: Family Vacation von ihrer Schwangerschaft. Doch nur wenige Tage später bekam die Reality-Bekanntheit traurige Nachrichten: Sie erlitt eine Fehlgeburt. In den neuen Folgen der Realityshow erfährt sie vor laufender Kamera von dem Verlust des Kindes – zuvor gab es bereits Komplikationen. "Ich fühle mich nicht gut. Ich habe Schmierblutungen. Ich trage gerade eine Binde", erzählte Angelina ihrer Kollegin Sammi Giancola (39), die ebenfalls schwanger war. Sammi hatte 2024 ähnliche Symptome und erlitt ebenfalls eine Fehlgeburt, weshalb sie direkt Alarm schlägt. "Ich will nicht das Schlimmste annehmen, aber um dich zu beruhigen, geh in die Notaufnahme. Dort werden sie untersuchen, was los ist", rät sie ihrer Freundin. Die ist besorgt: "Ich habe definitiv Angst davor, was ich vielleicht erfahren könnte."

Dennoch will Angelina auf Nummer sicher gehen und fährt ins Krankenhaus. Aufgelöst wird die Situation in der aktuellen Folge nicht ganz. Doch der Teaser bestätigt bereits, dass das Gefühl ihrer Freundin richtig war. "Ich bin mitten in der Nacht aufgewacht. Ich habe gerade eine Fehlgeburt", ist Angelina zu hören. Zudem zeigen erste Ausschnitte die US-Amerikanerin weinend mit ihrer Freundin Dana auf dem Sofa: "Das bringt mich verdammt nochmal um, Mann." Die Folgen "Jersey Shore" wurden bereits im April 2025 aufgezeichnet, was bedeutet, Angelinas Fans begleiten sie in dieser schweren Zeit jetzt rund ein Jahr später. Die TV-Darstellerin selbst machte diese Infos bisher nicht öffentlich.

Von ihrer Schwangerschaft erfuhr Angelina ebenfalls in Anwesenheit ihrer Freundin Sammi. Während des Drehs machte die 39-Jährige einen Schwangerschaftstest, der sich überraschend als positiv herausstellte. Die beiden Frauen sind sichtlich überrascht und emotional. Sammi betont mehrfach, dass sie das Gefühl habe, weinen zu müssen. Angelina hingegen ist überwältigt und erklärt, nicht geglaubt zu haben, auf natürlichem Weg schwanger werden zu können. Wer der Vater des Kindes ist, offenbarte sie nicht. Aber bereits zuvor erklärte sie ihren Freundinnen, dass sie nach einer Möglichkeit suche, ein Kind zu bekommen. Unter anderem lagere sie eine Spermaspende im Kühlschrank und habe Verkehr mit verschiedenen Männern, um ihre Chancen zu maximieren.

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Getty Images Angelina Pivarnick, März 2019

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Getty Images "Jersey Shore"-Bekanntheit Sammi Giancola

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