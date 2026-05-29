Neuer Lieblings-Royal? Fleißige Lady Louise immer beliebter

Lady Louise Windsor (22) ist dabei, sich einen festen Platz im Herzen der britischen Monarchie zu erarbeiten – und das auf ihre ganz eigene, unaufgeregte Art. Während sie ihr Studium der englischen Literatur an der University of St Andrews im vierten Jahr absolviert, hilft die 22-Jährige gleichzeitig bei der Royal Windsor Horse Show mit. Dort war sie zuletzt nicht nur im Büro tätig, sondern stand auch vor der Kamera: In einer Warnweste wurde sie dabei gefilmt, wie sie ihrem Vater Prinz Edward (62) bei der Orientierung auf dem Veranstaltungsgelände half. Offizielle der Show lobten sie als "fleißige" Royal und bezeichneten sie als "echten Gewinn" für das Team.

Dass Louise zunehmend als verlässliche Kraft wahrgenommen wird, liegt laut Experten an ihrer Zurückhaltung und Beständigkeit. PR-Experte Riley Gardiner erklärte gegenüber der Daily Mail: "Lady Louise wird zunehmend als eine der verlässlicheren jüngeren Royals angesehen, hauptsächlich weil es ihr gelungen ist, die Dramen und öffentlichen Kontroversen zu vermeiden, die andere Teile der Familie betroffen haben, und diese Beständigkeit schafft im Laufe der Zeit Vertrauen." Für Prinz William (43) könnte sie damit eine besonders wertvolle Unterstützung werden, so Gardiner weiter: "William hat immer den Fokus auf den Schutz des Ansehens der Monarchie gelegt, also werden Menschen, die diskret, besonnen und mediensicher sind, für ihn besonders wertvoll sein." Prinzessinnen Beatrice und Eugenie (36) hingegen, die durch die Verbindung ihrer Eltern zu Jeffrey Epstein (†66) belastet sind, können von einer solchen Rolle derzeit wohl nur träumen.

Louises Aufstieg zur inoffiziellen Favoritin unter den jüngeren Royals überrascht viele, die sie einst als die "einsame Cousine" der Familie betrachteten – schließlich trennen sie 14 Jahre Altersunterschied von ihrer nächsten Cousine Prinzessin Eugenie. Auch ihre enge Verbindung zur Familientradition spielt eine Rolle: Louise fährt noch heute die Ponys ihres verstorbenen Großvaters Prinz Philip (†99) bei Kutschfahrten und hält so sein Andenken lebendig. Ihre Leidenschaft für Pferde teilt sie mit der späten Queen Elizabeth II. (†96), und Royal-Biografin Ingrid Seward zog gegenüber der Daily Mail einen direkten Vergleich: "Es gibt Züge der jungen Elizabeth. Es ist etwas an ihr – eine Fähigkeit. Sie ist offensichtlich eine sehr sanfte junge Frau." Künftig könnte Louise sogar eine militärische Laufbahn einschlagen. Berichten zufolge hat sie sich in die Arbeit der Armee-Kadetten verliebt und spricht offen über ihren Wunsch, dem König und dem Land zu dienen – was sie zur ersten weiblichen Royal seit ihrer Großmutter auf diesem Weg machen würde.

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Imago Lady Louise Windsor bei der Kutschfahrt während der British Driving Society Parade auf der Royal Windsor Horse Show 2026 im Windsor Great Park

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Imago Lady Louise Windso bei der Royal Windsor Horse Show

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Imago Lady Louise Windsor reitet im Windsor Great Park am 4. Juli 2025