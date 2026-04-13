"Faker als meine Haare": Sophie Welack schießt gegen Vanessa

Zwischen Sophie Welack und Vanessa Brahimi knistert es gewaltig – und das nicht zum ersten Mal. Die beiden Realitystars lernten sich in der ersten Staffel von Das Sommerhaus der Normalos kennen und wurden dort direkt zu Erzfeindinnen. Jetzt hat Sophie das aktuelle Liebeschaos rund um Vanessa zum Anlass genommen, in ihrer Instagram-Story kräftig gegen ihre ehemalige Mitstreiterin auszuteilen. Mit deutlichen Worten macht sie ihrer Abneigung Luft und lässt dabei keinen Zweifel daran, was sie von Vanessa hält.

In ihrer Story schreibt Sophie: "Mal abgesehen vom aktuellen Liebesdrama – ich hab's euch doch gesagt. Sobald die Kameras auf sie gerichtet sind, wird plötzlich geweint, geheult und eine Show abgezogen. Ganz ehrlich, diese Frau ist faker als meine Haare und Fingernägel zusammen." Damit nicht genug: Sophie erinnert auch an Vanessas Auftritt bei Prominent getrennt und erklärt, dass sich das Muster dort wiederholt habe. "Bei 'Prominent getrennt' eine Mobberin gewesen und sobald sie die Kameras gesehen hat, fing die Show an – weinen, schreien, Emotionen zeigen usw.", so Sophie weiter. Sie warnt ihre Follower vor: "Wartet PG ab und merkt euch meine Worte! Auch da wird sie sich wieder in die Opferrolle stellen wollen. Die ist so fake – überall zu sehen, wo es Fame gibt, und bei jedem zu sehen, der grad im Gespräch ist."

Sophie und Vanessa hatten sich bereits während ihrer gemeinsamen Zeit im "Sommerhaus der Normalos" nichts geschenkt. Vanessa ist derzeit als Single bekannt – allerdings machte sie zuletzt mit ihrer kurzzeitigen Beziehung mit Serkan Yavuz (33) von sich reden. Der Realitystar hatte die Beziehung in der ersten Doppelfolge von Kampf der RealityAllstars bestätigt. Nur wenige Stunden später erklärte er jedoch in seiner Instagram-Story, dass das mittlerweile alles wieder vorbei sei.

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Collage: Instagram / sophiewelack_, IMAGO / Future Image Collage: Sophie Welack und Vanessa Brahimi

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Instagram / sophiewelack_ Sophie Welack, Influencerin

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Promiflash Vanessa Brahimi in der Reality-Talkshow "Nightfever"