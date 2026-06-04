Lee Andrews' Ex beschuldigt ihn, ihr Pferd getötet zu haben

Katie Price (48)' Ehemann Lee Andrews sieht sich mit neuen, absolut heftigen Anschuldigungen seiner Ex-Freundin Alana Percival konfrontiert. Im Podcast "1111 Unfiltered" äußert die Blondine einen ungeheuerlichen Verdacht: Der Unternehmer, der kürzlich mit einer vermeintlichen Entführung für Aufsehen sorgte, könnte ihr geliebtes Rennpferd nach der Trennung aus purer Rache getötet haben. Alana, die nach dem Liebesaus Hals über Kopf – und ohne ihr Pferd – aus Dubai abgereist war, hat zwar keine konkreten Beweise für ihre Vorwürfe, doch sorgen allein die Aussagen der Influencerin in der Öffentlichkeit bereits für gigantisches Aufsehen.

Einige Zeit nach ihrer überstürzten Abreise sei Alana schließlich zu Ohren gekommen, dass es dem Tier plötzlich gesundheitlich extrem schlecht gegangen sei. Da das Tier für sie eine immense emotionale Bedeutung besaß, traf sie die Nachricht über den Zustand des Vierbeiners wie ein Schlag. Schließlich beschlich sie der schreckliche Verdacht, dass Lee etwas mit dem plötzlichen Verfall des Tieres zu tun gehabt haben könnte. Bislang sind Alanas Anschuldigungen allerdings völlig unbestätigt; weder offizielle Stellen noch Ermittler haben Hinweise auf eine tatsächliche Straftat veröffentlicht.

Das Paar lebte vor dem Liebeskummerdrama über längere Zeit gemeinsam in Dubai. In der Vergangenheit hatte Alana, für die Pferde echte "Seelengefährten" und eine Stütze in schweren Zeiten sind, immer wieder öffentlich über ihre verletzten Gefühle nach dem Beziehungsende gesprochen. Während die Vorwürfe nun die Runde machen, schweigt die Gegenseite beharrlich: Lee, der derweil mit seiner turbulenten Ehe mit Katie Schlagzeilen macht, verweigert bisher jeden Kommentar zu den Behauptungen seiner Ex.

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Instagram / wesleeeandrews Lee Andrews, Ehemann von Katie Price

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Instagram / larnaapercival Alana Percival, Ex Verlobte von Lee Andrews

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Instagram / katieprice Lee Andrews und Katie Price im März 2026

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Wie bewertet ihr Alanas Anschuldigung? Klingt furchtbar – ich hoffe, das wird restlos aufgeklärt. Wirkt irgendwie seltsam – warum hat sie das Tier überhaupt so lang in Dubai gelassen? Ergebnis anzeigen