Diddys rechte Hand erringt vor Gericht überraschenden Sieg

Kristina Khorram, die langjährige Vertraute von Rapper P. Diddy (56), hat in einem Gerichtsverfahren in Los Angeles einen bedeutenden Erfolg erzielt. Ein Richter am Los Angeles County Superior Court hat die schwerwiegenden Vorwürfe, unter anderem sexueller Missbrauch und Sexhandel, gegen sie fallen gelassen. Die Klagen hatte Diddys Ex-Mitarbeiter Phillip Pines, der laut TMZ von 2019 bis 2021 für den Rapper gearbeitet haben soll, gegen sie erhoben.

Das Gericht begründete seine Entscheidung damit, dass Phillip keine ausreichenden Beweise dafür vorgelegt habe, dass Kristina von den angeblichen Übergriffen gewusst oder von etwaigem Sexhandel profitiert habe. In seiner Klage hatte er zuvor behauptet, für Diddy gearbeitet und dabei Hotelzimmer für sogenannte "Freak-offs" vorbereitet zu haben – inklusive Babyöl, Sexspielzeug und weiterem Zubehör. Außerdem soll er angewiesen worden sein, die Zimmer danach zu reinigen. Kristina selbst hatte alle Vorwürfe gegen sie zurückgewiesen. Diddys Sprecher erklärte gegenüber TMZ: "Egal wie viele Klagen eingereicht werden, es wird nichts daran ändern, dass Mr. Combs niemals jemanden sexuell angegriffen oder dem Sexhandel ausgeliefert hat – weder Mann noch Frau, weder Erwachsene noch Minderjährige."

Kristina ist in der Welt rund um Diddy keine unbekannte Größe. Ein weiterer männlicher Kläger gegen den Rapper hatte sie öffentlich als eine Art "Ghislaine Maxwell" bezeichnet – ein Vergleich, der auf die verurteilte Komplizin des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein (†66) anspielt. Diddy selbst wurde im September 2024 verhaftet und im Herbst 2025 in New York zu einer Freiheitsstrafe von 50 Stunden verurteilt.

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Collage: Getty Images, Imago Collage: P. Diddy, Kristina Khorram

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Imago Sean "Diddy" Combs, Rapper

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