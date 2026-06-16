Uwe Ochsenknecht hat sich einer Oberlidkorrektur unterzogen

Uwe Ochsenknecht (70) hat sich einer Augenlidoperation unterzogen – und spricht jetzt offen darüber. Der Schauspieler ließ seine Oberlider in der Frankfurter Praxis von Dr. Julia Berkei korrigieren. Der Eingriff erfolgte nicht aus rein ästhetischen Gründen, sondern hatte einen medizinischen Hintergrund vorliegt: Uwes Schlupflider waren so ausgeprägt, dass ein Augenarzt eine Einschränkung seines Gesichtsfelds dokumentierte. Hinzu kamen wiederholt auftretende Hautreizungen und ekzemartige Veränderungen an der überschüssigen Lidhaut. Berkei Plastic Surgery teilte Promiflash in einer Pressemitteilung mit, dass der Eingriff ausdrücklich als funktionelle Oberlid-Blepharoplastik durchgeführt wurde.

Den Unterschied habe er erst rückblickend wirklich erfasst. "Mir war gar nicht bewusst, wie sehr mich das im Alltag begleitet hat, bis es plötzlich weg war", sagt Uwe laut der Pressemitteilung. Im Vordergrund stand bei dem Eingriff nicht eine optische Veränderung, sondern ein wacher, natürlicher Blick. Laut Julia Berkei unterscheide sich die Lidchirurgie bei Männern grundlegend von der bei Frauen: Männer hätten anatomisch tiefer sitzende Augenbrauen, eine stärkere knöcherne Augenhöhle und schwerere Oberlider – und müssten daher nach anderen Prinzipien operiert werden. "Eine gute Lidchirurgie erkennt man häufig gerade daran, dass Außenstehende nicht sehen, dass operiert wurde", erklärt die Ärztin.

Uwe blickt auf eine jahrzehntelange Karriere zurück, zu der Klassiker wie "Das Boot", "Männer" oder die "Die Wilden Kerle"-Reihe gehören. Im Januar feierte der gebürtige Hesse seinen 70. Geburtstag – ein Alter, das er selbst nicht besonders ernst nimmt. Schon an seinem 65. Geburtstag sagte er gegenüber Gala, sein Ehrentag sei für ihn "nur ein Termin" und es sei wichtiger, dass er sich nicht so alt fühle, wie er sei.

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