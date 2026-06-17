Ex-Bachelor Daniel Völz zweifelt am "Die Bachelors"-Abbruch

Steckt hinter dem vorzeitigen Abbruch von Die Bachelors ein cleverer PR-Trick? Daniel Völz (41), der 2018 selbst den Rosenkavalier spielte, hat sich nun gegenüber dem Berliner Kurier zu dem möglichen Vorfall geäußert, der die aktuelle 16. Staffel der Sendung überschattet. Einer der beiden Rosenkavaliere soll die Show abgebrochen haben – angeblich, weil er sich verliebt hat. Für Daniel ist das schwer zu glauben: "Für mich schreit das Ganze nach Aufmerksamkeit – nach dem Motto: 'Der Arme – schaut alle hin!' Es geht darum, das Ganze interessant zu machen."

Der 41-Jährige vermutet, dass die Produktion bei der ganzen Geschichte ihre Finger im Spiel hat – zumal die Staffel diesmal in direkte Konkurrenz zur Fußball-WM tritt. "Man muss sich als Produktion oder Sender schon fragen: 'Wie kämpfen wir gegen die WM an?'", so Daniel. Ein selbst erfundenes Drehbuch hält er dabei nicht für wahrscheinlich, wohl aber, dass von außen nachgeholfen wurde. Ohnehin schneide die Produktion das Material so zusammen, wie es ihr am besten passe: "Vieles davon ist – na ja, ich will jetzt nicht sagen zensiert –, aber es fallen viele Inhalte weg, die den Zuschauern ein schlüssiges Urteil möglich machen." RTL selbst kommentierte die Aussagen des Ex-Bachelors nur allgemein: "Über Theorien rund um den Bachelor wird seit der ersten Rose diskutiert – und wahrscheinlich wird sich das auch nie ändern."

Laut Daniel greift die Produktion auch gerne mal direkt auf die Bachelors ein, wenn diese keine Gewinnerin küren wollen. Sein Vorgänger habe ihm damals erzählt, wie er unter Druck gesetzt wurde: "Es wurde ihm von der Produktion gesagt: 'Pass auf, es geht nicht darum, dass du dich verliebst oder darum, dass das für die Ewigkeit hält. Es ist ein Spiel und es muss eine Gewinnerin geben!'" Dass Bachelors sich am Ende unentschlossen zeigen, ist in der Sendung also kein Einzelfall. Sebastian Paul, einer der beiden diesjährigen Rosenkavaliere, hatte bereits in der siebten Folge für Aufregung gesorgt, als er sich weigerte, die Rosen zu verteilen. Die Kandidatinnen wurden kurzerhand aus der Villa geschickt. Ob Sebastian die Show abbricht oder nicht, bleibt abzuwarten.

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MG RTL D / Arya Shirazi Daniel Völz, Bachelor von 2018

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Instagram / daniel_voelz Daniel Völz, Ex-Bachelor

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RTL Sebastian Paul bei "Die Bachelors"