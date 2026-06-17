So sieht Ex-No-Angels-Star Vanessa Petruos Leben heute aus

Vanessa Petruo (46) feierte einst als Mitglied der No Angels mit Hits wie "Daylight in Your Eyes" riesige Erfolge. Bei den Comebacks der Girlgroup war sie jedoch nicht dabei und zog stattdessen in die USA, wo sie seit 2020 als Psychologie-Wissenschaftlerin arbeitete. Hinter dieser Entscheidung steckt nun ein besonders schöner Grund: Wie Bild jetzt berichtet, wurde die Sängerin im August 2021 Mutter von Drillingstöchtern. Die drei Mädchen brachte sie in Los Angeles auf die Welt.

Seit etwa zwei Jahren lebt Vanessa mit ihrer Familie wieder in ihrer Heimatstadt Berlin. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Dr. Nicolas Zink und den drei Töchtern wohnt sie im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf. Ihr Alltag hat sich dabei vollständig verändert: Statt auf Konzertbühnen arbeitet die 46-Jährige heute als approbierte Psychotherapeutin in einer Gemeinschaftspraxis, spezialisiert auf ADHS und Autismus. Ihr Mama-Alltag besteht daraus, ihre Drillinge in den Kindergarten zu bringen, sie wieder abzuholen und mit ihnen Spielplätze zu besuchen. Ihr Mann ist als wissenschaftlicher Mitarbeiter an einem Institut für Psychologie an einer Berliner Universität tätig. Eine Anfrage von Bild zu ihrem neuen Leben ließ Vanessa bisher unbeantwortet.

Bereits das erste Comeback der No Angels im Jahr 2007 hatte Vanessa abgesagt, um sich stattdessen einer akademischen Karriere zu widmen. Sie studierte Psychologie an der Fernuniversität Hagen und absolvierte anschließend einen Master in Kognitiven Neurowissenschaften an der Uni Dresden. Während ihrer Promotion am Universitätsklinikum lernte sie dort auch ihren heutigen Ehemann kennen. Trotz ihres Ausstiegs aus der Band betonte Vanessa 2023 auf Instagram, dass es keinen Groll zwischen ihr und ihren früheren Kolleginnen gibt: "Es ist wichtig zu betonen, dass es keinen Groll oder Streit zwischen mir und den anderen gibt." Sandy Mölling (45), Lucy Diakovska (50), Jessica Wahls (49) und Nadja Benaissa (44) treten weiterhin gemeinsam als No Angels auf.

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Getty Images Vanessa Petruo im Oktober 2013

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ActionPress Die "Popstars"-Band No Angels

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Getty Images Vanessa Petruo, Wissenschaftlerin