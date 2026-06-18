Charles Melton über seine persönlichste Rolle in "Beef"

Charles Melton (35) erlebt gerade einen echten Karriereschub: Der Schauspieler ist in der zweiten Staffel der Netflix-Serie "Beef" zu sehen und spielt dort die Hauptrolle des Austin – einen gutmütigen, einfühlsamen Ex-Footballstar, der gemeinsam mit seiner Verlobten in einem exklusiven Country Club arbeitet. Die Besonderheit: Serienschöpfer Lee Sung Jin, der auch als Sonny bekannt ist, schrieb die Rolle eigens für Charles und hängte sogar ein Foto des Schauspielers in seinem Schreibraum auf. Gegenüber Vanity Fair erzählte Charles, wie das Projekt zustande kam: "Er hat mir von Austin erzählt und von einem Typen gesprochen, der so freundlich, lieb und einfühlsam ist. Und all das, was er sagte, hat sich in meinem Kopf übersetzt – das ist die Dekonstruktion des männlichen Archetyps."

Für Charles handelt es sich bei Austin um seine bisher persönlichste Rolle. Gemeinsam mit Sonny habe er die Figur entwickelt und dabei aus eigenen Erlebnissen geschöpft – insbesondere aus seiner Erfahrung als Halbkoreaner, Halbamerikaner. Beruflich hat der Schauspieler noch mehr in der Pipeline: Sein Film "Her Private Hell" unter der Regie von Nicolas Winding Refn, der laut Charles nach zehn Jahren Pause wieder einen Film gedreht hat, feierte bereits seine Premiere in Cannes. Später im Jahr soll zudem ein weiteres Projekt des Regisseurduos Greg Kwedar und Clint Bentley erscheinen.

Auch abseits der Kamera hat sich im Leben des 35-Jährigen zuletzt viel verändert. Charles ist frisch gebackener Vater: "Meine Tochter ist drei Monate alt", verriet er Vanity Fair. "Es hat mein Leben verändert. Meiner Partnerin dabei zuzusehen, die Mutter zu sein, die sie ist – das ist das Unglaublichste und Schönste überhaupt." Seine Partnerin ist die Filmemacherin und Fotografin Camille Summers-Valli. Auch seiner eigenen Mutter, zu der er eine enge Beziehung pflegt, zollt er dabei Tribut – sie hat sogar einen kleinen Sprechauftritt in "Beef" und begleitete ihn bereits zu Preisverleihungen.

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Getty Images Charles Melton bei den Sag-Aftra Foundation Conversations zu "Beef" im Robin Williams Center in New York City am 16. April 2026

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Getty Images Charles Melton, Schauspieler

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Instagram / melton Charles Melton mit seinem Baby, März 2026