Hazel Brugger landet Tour-Coup mitten in Manhattan

Hazel Brugger (32) ist auf dem wohl bekanntesten Werbeplatz der Welt gelandet: Das Tourplakat der Schweizer Komikerin prangt derzeit auf einem riesigen LED-Billboard am Times Square in New York City. Wer zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, kann ihr Gesicht dort jeden Tag bewundern – denn das Plakat für ihre aktuelle Tour "Good Evening Europe" erscheint stündlich zur 33. Minute auf dem großen Bildschirm über dem Pelé-Soccer-Store, mitten im Herz von Manhattan. Auf Instagram teilte Hazel ihre Begeisterung mit ihren Fans und postete ein Foto, auf dem sie stolz vor dem Riesenbildschirm steht.

Dass sie sich selbst noch ein bisschen ungläubig zeigt, macht ihre Reaktion besonders charmant. In ihrer Instagram-Story schwärmte sie: "Es ist wirklich passiert! Es ist so verrückt, einfach ein fetter LED-Bildschirm, wo mein Gesicht riesengroß ist." Und mit einem Augenzwinkern fügte sie hinzu: "Endlich lohnt sich der Ami-Pass." Für ihre Fans hält sie außerdem eine besondere Aktion bereit: Wer ein Foto mit der LED-Hazel am Times Square schießt und einschickt, kann zwei Tickets für eine Show nach eigener Wahl gewinnen – ganz egal, ob die Veranstaltung bereits ausverkauft ist. Denn auch wegen der aktuell laufenden Fußball-Weltmeisterschaft sind gerade viele Deutsche, Schweizer und Österreicher in New York unterwegs, wie Hazel selbst beobachtet hat.

Den Trip in die US-Metropole nutzt die Komikerin nicht nur für ihren Tourauftritt, sondern auch für Zeit mit der Familie. An den vergangenen Tagen erkundete sie gemeinsam mit Ehemann Thomas Spitzer (37) und den zwei gemeinsamen Kindern die Stadt – von der Fifth Avenue bis zum Central Park. In ihrer Instagram-Story teilte sie dabei seltene Schnappschüsse ihrer Kinder, die sie jedoch stets von hinten oder in unkenntlicher Weise zeigte. Als Fotograf hinter der Kamera markierte sie ihren Mann Thomas. Das verheiratete Paar hat zwei gemeinsame Kinder.

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Instagram / hazelsgonnahaze Hazel Brugger vor ihrem «Good Evening Europe»-Tourplakat am Times Square

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IMAGO / Manfred Siebinger Hazel Brugger, Comedienne

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IMAGO / Future Image Hazel Brugger, Comedienne