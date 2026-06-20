Drei Events, dreimal Wind: Kate und ihr Kampf mit Hüten

Gleich drei große royale Termine in einer Woche – Prinzessin Kate (44) hat sich dabei eindrucksvoll in Szene gesetzt und begeisterte Fans auf der ganzen Welt. Auf Trooping the Colour folgte der Garter Day, und am 17. Juni war die Prinzessin von Wales dann auch beim Royal Ascot in Berkshire zu sehen. Dort sorgte sie gemeinsam mit König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) für einen der unvergesslichen Momente, die das britische Königshaus so bekannt machen: Sie vollführte einen tadellosen Hofknicks vor Charles – und hielt dabei gleichzeitig mit einer Hand ihren leuchtend gelben Hut fest, den der Wind beinahe davongetragen hätte. Das Magazin People berichtete, dass die Szene rasch in den sozialen Medien kursierte und weltweit für Begeisterung sorgte.

Nicht weniger tadellos fiel ihr zweiter Knicks vor Königin Camilla aus. Für ihren Auftritt wählte Kate ein sonnengelbes A-Linien-Kleid des Designhauses Roksanda mit einer markanten, überdimensionalen Schleife – dasselbe Outfit, das sie bereits beim Wimbledon-Damenfinale 2022 getragen hatte. Das Magazin Hello! kürte sie zur bestgekleideten Dame des Tages. Das kleine Problem, das ihr gleich bei mehreren Terminen die Auftritte etwas erschwerte, war also ihr Hut: Wie ein auf X kursierender Clip zeigt, kämpfte Kate bei Royal Ascot mehrfach gegen den Wind, um ihre extravagante Kopfbedeckung von Designerin Jane Taylor auf dem Kopf zu behalten. Gala fasst die drei Events und Kates Kampf mit ihren Hüten im Video zusammen. Auch Prinz William (43) war dabei – er zeichnete den Sieger des "Prince of Wales' Stakes", Jockey William Buick auf dem Pferd Ombudsman, persönlich aus. Unter den weiteren Gästen befanden sich unter anderem Kates Mutter Carole Middleton (71) und Schwägerin Alizée Thevenet.

Kates Rückkehr zu Royal Ascot ist nach drei Jahren Abwesenheit ein besonderer Moment. Die Prinzessin hatte sich wegen ihrer Krebserkrankung und der anschließenden Genesung lange aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen. Inzwischen befindet sie sich in Remission und nimmt ihre royalen Pflichten wieder voll wahr. Royal-Experte Russell Myers, Autor des Buches "William & Catherine: The Intimate Inside Story", brachte ihre Rückkehr gegenüber People auf den Punkt: "Es lässt sich nicht leugnen, dass alle die Strahlkraft der Prinzessin vermisst haben. Sie ist überall, wo sie auftritt, ein gewaltiger Anziehungspunkt." Und weiter: "Kate ist zweifellos eine zentrale Kraft für die Popularität der Monarchie. Es gibt keinen besseren Zeitpunkt für ihre Rückkehr."

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Getty Images Kate, Prinzessin von Wales bei Tag zwei von Royal Ascot 2026 in Ascot

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Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate auf dem Royal Ascot 2026

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Getty Images Kate, Prinzessin von Wales, beim Garter Day 2026 in Windsor