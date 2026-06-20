Seltener Auftritt mit Ehemann Jens: Sonja Zietlow strahlt

Sonja Zietlow (58) hat sich am Donnerstagabend mit ihrem Ehemann Jens Oliver Haas auf dem roten Teppich gezeigt – ein seltener Anblick für Fans der Moderatorin. Das Paar erschien gemeinsam bei der Verleihung des Deutschen Entertainment Awards in Köln und strahlte dort für die Fotografen in die Kamera. Für die Fernsehmoderatorin, die normalerweise ihr Privatleben konsequent aus der Öffentlichkeit heraushält, war der gemeinsame Auftritt mit ihrem Mann eine echte Ausnahme.

Für Sonja ist solch ein gemeinsamer Termin mit Jens auf dem roten Teppich tatsächlich eine Seltenheit. Obwohl sie als Gesicht des RTL-Formats "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" regelmäßig im Rampenlicht steht, gehört ihr Mann nicht zu den Stammgästen solcher Veranstaltungen. Jens ist selbst seit Jahren im Fernsehgeschäft tätig – als Autor und Produzent war er unter anderem an Formaten wie der "Harald Schmidt Show", "RTL Samstag Nacht" und "7 Tage, 7 Köpfe" beteiligt.

Kennengelernt haben sich die beiden bereits in den 1990er-Jahren bei Dreharbeiten. Im Jahr 2002 gaben sie sich das Jawort. Heute leben sie zwischen München und Mallorca. Auch beruflich arbeiten sie, wenn auch mit strikten Regeln, regelmäßig zusammen: Jens schreibt als langjähriger Chefautor des Dschungelcamps viele der Sprüche und Kommentare, für die Sonja dort gefeiert wird. Dazu ist er seit der allerersten Staffel im Jahr 2004 die deutsche Stimme von Dr. Bob (76) – dem Lagerarzt, der die Dschungelprüfungen medizinisch betreut.

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Imago Sonja Zietlow mit Ehemann Jens Oliver Haas, Juni 2026

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Imago Sonja Zietlow und Jens Oliver Haas beim Sommerfest des Eagles Golf Club e.V., Juli 2016

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Instagram / dr_bob_offical_account Dr. Bob, Dschungelcamp-Bekanntheit

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