Nach Brust-OP: Sara Foster berichtet von bitteren Folgen

Sara Foster (45) packt über ihre Brust-OP aus! In der aktuellen Folge des SiriusXM-Podcasts "The Morgan Stewart Show" spricht die Schauspielerin offen über ihre Brustvergrößerung, die sie 2014 machen ließ – und nennt den Eingriff heute eine echte Warnung. Die Tochter von Produzentenlegende David Foster (76) erzählt, dass sie seit der Operation in ihren Brustwarzen fast kein Gefühl mehr hat. Deshalb richtet sich Sara nun direkt an alle, die mit einer ähnlichen OP liebäugeln, und gibt einen deutlichen Rat, der so manchem Fan die Augen öffnen dürfte.

Im Gespräch erklärte Sara außerdem, dass die Brust-OP nach ihren Worten bislang der einzige chirurgische Eingriff dieser Art bei ihr gewesen sei. Eine Korrektur habe sie bisher nicht vornehmen lassen. Besonders deutlich wurde sie, als sie sagte: "Ich habe praktisch kein Gefühl in meinen Brustwarzen. Wenn ihr darüber nachdenkt, dann macht es nicht über die Brustwarze." Darüber hinaus warnte die Produzentin davor, sich bei Beautybehandlungen zu sehr an anderen zu orientieren. Jeder Körper sei anders, und nicht jeder Trend passe zu jeder Anatomie. Botox sehe sie eher vorsichtig, dafür nutze sie nach eigenen Angaben Sculptra an den Schläfen. Auch von einem früheren Kommentar eines Dermatologen berichtete sie. Der habe ihr schon mit 25 gesagt, dass sie irgendwann ein Brauenlifting brauchen werde.

Abseits von Beauty-Themen spricht Sara aktuell auch über ihr berühmtes Patchwork-Familienleben. Im Podcast "Let's Be Honest" von Kristin Cavallari (39) kam sie auf das Verhältnis zu Stiefmutter Katharine McPhee (42) zu sprechen, die seit einigen Jahren mit David Foster verheiratet ist. Trotz des großen Altersunterschieds von 35 Jahren zwischen dem Produzenten und der Sängerin findet Sara warme Worte: "Sie ist wirklich großartig." Es sei nicht leicht, in eine so bekannte Familie hineinzukommen, doch Katharine meistere diese Rolle. Dass David und seine Frau wegen des Altersunterschieds immer wieder Kritik einstecken müssen, blendet die Familie aus. "Jeder hat zu irgendetwas eine Meinung", sagt Sara und stellt klar: Die beiden seien inzwischen seit vielen Jahren zusammen und glücklich miteinander.

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Getty Images Sara Foster, Schauspielerin

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Getty Images Sara Foster bei den Critics' Choice Awards 2026

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Dia Dipasupil/Getty Images Sara Foster, Schauspielerin