Töchter und Enkelin: Demi Moore teilt süße Familienfotos

Demi Moore (61) ist stolz auf ihre Familie und zeigt das auch regelmäßig im Netz. Jetzt lässt die Schauspielerin ihre Fans an der Geburtstagsfeier ihrer Tochter Scout (33) teilhaben. Auf Instagram postet sie einen niedlichen Schnappschuss mit ihren beiden Töchtern Tallulah (30) und Rumer (35) und Enkeltöchterchen Louetta. Zusammen laufen die vier über eine leuchtend grüne Wiese. Allen ist anzusehen, wie sehr sie den Moment genießen – vor allem Rumer lacht glücklich. "Sommertage", kommentiert Demi den Beitrag knapp, aber die Familienidylle ist beinahe greifbar. Ihre Follower sehen das offenbar auch, denn sie kommentieren das Bild mit jeder Menge Herzen.

Zu Scouts 33. Geburtstag machte die Familie einen Ausflug übers Wochenende. Den Trip hielt auch Rumer auf Fotos im Netz fest. Dabei ist ein Bild ihrer Mutter im Bikini auf einem Steg. An den Händen hält sie Nesthäkchen Louetta – ihre kleine Tochter scheint tapsige Gehversuche zusammen mit ihrer Oma zu machen. Was dabei besonders auffällt, ist die Tatsache, wie gut die knappe Bademode der 61-jährigen Demi steht. Aber natürlich lässt sie es sich auch nicht nehmen, Geburtstagskind Scout gebührend zu gratulieren. "Ich bin so privilegiert, deine Mutter zu sein, und so dankbar, dass ich diese Lebensreise mit dir teilen darf!", schrieb der Hollywoodstar stolz.

Ihre drei Töchter stammen aus der Beziehung mit Actionheld Bruce Willis (69). Die Ehe der beiden Filmstars ging im Jahr 2000 in die Brüche, doch das Verhältnis scheint bis heute innig zu sein. Bruce ist mittlerweile mit Emma Heming (46) liiert und hat auch mit ihr zwei Kinder. Zusammen bildet der Willis-Moore-Clan aber die perfekte Patchworkfamilie. Vor allem, seit der 69-Jährige sich aufgrund seiner Aphasie aus dem Schauspielbusiness zurückziehen musste, scheinen alle Familienmitglieder enger zusammenzurücken – Demi zeigt sich regelmäßig bei ihrem Ex und kümmert sich liebevoll um ihn.

Instagram / demimoore Demi Moore mit ihren Töchter und ihrer Enkelin im Sommer 2024

Instagram / demimoore Bruce Willis und seine Liebsten im März 2023

Wie findet ihr es, dass Demi so private Bilder teilt? Toll, sie ist so stolz auf ihre Liebsten. Ich finde, sie sollte das lieber privat halten. Ergebnis anzeigen



