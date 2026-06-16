Max Verstappen zockt mit Red Bull bis in den Oktober

Obwohl Max Verstappen (28) noch einen gültigen Vertrag mit Red Bull bis Ende 2028 hat, ist seine Zukunft beim Team alles andere als sicher. Der vierfache Weltmeister hat sich mehrere Ausstiegsklauseln gesichert, die ihm erheblichen Spielraum lassen. Bis zur Sommerpause der Formel-1-Saison – also vor dem Grand Prix in Ungarn in rund fünf Rennen – kann er eine Option für die Saison 2027 ziehen. Die endgültige Entscheidung muss er Red Bull jedoch erst im Oktober mitteilen, nach weiteren vier Rennen. Damit hält sich Max alle Türen offen und beobachtet zunächst, wie sich die Saison für ihn und sein Team entwickelt.

Der aktuelle Saisonverlauf gibt wenig Anlass zur Freude für den Niederländer. Nach dem Rennen in Monaco liegt er bereits 113 Punkte hinter WM-Leader Kimi Antonelli von Mercedes – und damit sogar etwas mehr als die 104 Punkte, die er zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison auf den damaligen Spitzenreiter Oscar Piastri fehlte. Damals reichte es am Ende nicht ganz für den Titelgewinn: Verstappen verlor den Weltmeistertitel gegen Lando Norris mit lediglich zwei Punkten Rückstand. Dazu kommt, dass Red Bull trotz eines konkurrenzfähigen Antriebs mit Zuverlässigkeitsproblemen kämpft, was eine erneute Aufholjagd unwahrscheinlich macht. Als mögliche Alternative wird im Fahrerlager ein Wechsel zu Mercedes gehandelt. Teamchef Toto Wolff (54) soll die Türen für Max grundsätzlich offen halten – allerdings wohl auf Kosten von George Russell, der bei einer Verpflichtung Verstappens seinen Platz räumen müsste. Ausgerechnet in Barcelona, wo all diese Spekulationen die Runde machen, feiert Max in diesem Jahr ein persönliches Jubiläum: Vor genau zehn Jahren holte er hier seinen allerersten Formel-1-Sieg.

Die Unsicherheit rund um Max' Zukunft beschäftigt die Formel-1-Welt schon länger. Immer wieder war in den vergangenen Wochen auch ein möglicher vorzeitiger Rücktritt des Niederländers Thema – ein Szenario, das selbst ehemalige Fahrer öffentlich kommentiert haben. Ob ein Teamwechsel, ein Verbleib bei Red Bull oder gar ein Ende der Karriere – bis Oktober muss Max zumindest in einer Hinsicht Farbe bekennen.

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Getty Images Max Verstappen, August 2025

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Imago Max Verstappen beim Formel-1-Rennen in Japan am 29. März 2026

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Getty Images Serio Pérez und Max Verstappen, Rennfahrer