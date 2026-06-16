Heikles Dubai-Dinner: König Charles enttäuscht von Eugenie?

Eugenie (36) sorgt mit einem seltenen öffentlichen Auftritt für neue Unruhe im Königshaus: Die schwangere Prinzessin erschien vor wenigen Tagen mit ihrem Ehemann Jack Brooksbank (40) im Londoner Mayfair-Club Oswald's zu einem exklusiven Dinner für das Luxusprojekt Discovery Dunes. Fotos des Abends kursierten rasch in britischen Medien und sorgten für jede Menge Gesprächsstoff – schließlich hatte der Palast erst vor Kurzem Eugenies dritte Schwangerschaft offiziell bekannt gegeben. Laut Berichten soll König Charles III. (77), der sich seit Längerem schützend vor seine Nichten stellt, über die Bilder alles andere als erfreut gewesen sein.

Der Auftritt wiegt für Beobachter vor allem deshalb schwer, weil Charles Eugenie und ihrer Schwester Prinzessin Beatrice (37) in den vergangenen Monaten spürbar den Rücken gestärkt haben soll. Demnach übernimmt der Monarch weiterhin die vergünstigten Mieten für Eugenies Dreizimmer-Residenz im Kensington Palace und Beatrices Wohnung im St James's Palace. Zudem holte er die Schwestern bei wichtigen Anlässen wie Royal Ascot und der Hochzeit von Peter Phillips (48) sichtbar ins königliche Rampenlicht zurück. Die offizielle Schwangerschaftsverkündung für Eugenies drittes Kind lief ebenfalls über den Palast – ein deutliches Zeichen, dass der König sie öffentlich unterstützen will, obwohl die Familie wegen der Verbindungen von Prinz Andrew (66) zu Jeffrey Epstein (†66) seit Jahren unter besonderer Beobachtung steht. Royal-Insider verweisen nun jedoch bei Daily Mail auf unangenehme Parallelen: Das glanzvolle Dinner für ein von Dubai unterstütztes Luxus-Golfresort erinnere stark an die umstrittenen Geschäftsbeziehungen von Eugenies Vater, Andrew Mountbatten-Windsor.

Dabei stand Eugenie zuletzt kaum im Fokus der Öffentlichkeit und hatte sich nach außen eher zurückgezogen. In den vergangenen Wochen zeigte sie sich vor allem bei familiären Anlässen, etwa an der Seite von Jack bei der Hochzeit von Peter Phillips, wo Experten ihre Zurückhaltung und Nervosität hervorhoben. Die Prinzessin pflegt seit Jahren enge geschäftliche und gesellschaftliche Kontakte in den Nahen Osten, genau wie ihre Mutter Sarah Ferguson (66), mit der sie Medienberichten zufolge Anfang des Jahres in den Vereinigten Arabischen Emiraten gesehen wurde. Ehemann Jack arbeitet für die Discovery Land Company, die hinter dem noblen Discovery-Dunes-Projekt steht, und bewegt sich beruflich im Umfeld von Luxusimmobilien und exklusiven Resorts. Für Eugenie und ihre Schwester Beatrice bleibt damit ein schmaler Grat: Sie leben privat in einer privilegierten Welt, stehen gleichzeitig aber als Angehörige der Königsfamilie bei jedem Auftritt unter dem kritischen Blick der Öffentlichkeit.

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Imago Princess Eugenie beim Royal Ascot 2025

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Getty Images König Charles III. trifft am Bahnhof Clitheroe während seines Besuchs in Lancashire ein, Februar 2026

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Imago Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank jubeln beim Finaltag von Royal Ascot