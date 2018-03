Hoppla! Da hätte beinahe ganz Hollywood erfahren, wie viel Jennifer Aniston (47) für ihren neuen Mantel berappen musste. Den schicken schwarzen Fummel führte die beliebte Schauspielerin beim Screening ihres neuen Kinofilms "Office Christmas Party" vor – ihrem strahlend weißen Lächeln wurde allerdings von einem strahlend weißen Schildchen mächtig Konkurrenz gemacht. Das Preisetikett war beim vorherigen Einkleiden nämlich irgendwie dran geblieben!

Sie trägt Kleidergröße 36 – so viel gab Friends-Star Jennifer Aniston mit ihrem Mini-Fashion-Fauxpas preis, den sie sich Anfang der Woche in New York City leistete. Scheinbar unwissend, dass immer noch ein Preisschild an ihrem schwarzen Überwurf baumelte, posierte die 47-Jährige für die Fotografen. Und das nicht einmal freiwillig – ihr langjähriger PR-Berater Stephen Huvane drängelte Jen nämlich geradezu, sich noch einmal nett vor den warteten Paparazzi zu positionieren, wie ein Video zeigt.

Dass diese danach ausgerechnet mit den Nahaufnahmen des Preisschildes eine Schlagzeile verkaufen, hatte Stephen in diesem Moment wohl nicht auf seiner PR-Agenda. Oder etwa doch?

ActionPress/ Frank Lewis/Startraks Photo Vergessenes Preisschild an Jennifer Anistons Designermantel

ActionPress/ Frank Lewis/Startraks Photo Jennifer Aniston bei der "Office Christmas Party"-Filmpremiere in New York

Splash News Jennifer Aniston bei der "Office Christmas Party"-Filmpremiere in New York



