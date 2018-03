Endlich ist der deutsche Trailer von "Fifty Shades Darker" online und sorgt bei Filmfans hierzulande für große Aufregung. Der zweiminütige Clip gibt schließlich schon einige tolle Einblicke in das, was sie ab dem 9. Februar 2017 im Kino erwartet. Der zweite Teil der Reihe hat es in sich und hebt das "Fifty Shades of Grey"-Geschehen auf eine ganz neue und vor allem gefährliche Ebene. Hier sind drei Dinge, die das ungeduldig wartende Shades of Grey-Publikum dank des Trailers nun schon einmal weiß.

1. Anastasia Steele übernimmt die Führung:

Im ersten Film war Anastasia (Dakota Johnson, 27) das liebe, von Christian Greys (Jamie Dornan, 34) Lebensstil und sexuellen Vorlieben eingeschüchterte, Mädchen. Im zweiten Teil hat sie offenbar stark an Selbstvertrauen gewonnen und gibt in ihrer neuen Beziehung mit Christian auch gerne mal den Ton an.

2. Der Sex wird noch heißer:

Hatte schon "Fifty Shades of Grey" schlüpfrige Szenen zu bieten, kann die Fortsetzung das anscheinend durchaus noch überbieten. Schon im Trailer geht es heiß zur Sache, eben auch dadurch bedingt, dass nun nicht nur Christian, sondern auch Anastasia diese Momente initiiert. Wenn schon die Kinovorschau mega verführerisch ist, was wird die Fans dann wohl erst im fertigen Film erwarten?!

3. Es wird gefährlich:

War Anastasia im ersten Film vor allem für den dominanten Christian das Objekt der Begierde, bekommt es die Beauty nun offenbar auch auf der Arbeit mit einem – ungewünschten – Verehrer zu tun. Im Trailer zeigt sich bereits, dass ein unheimlich und gefährlich wirkender Typ Anastasia Avancen macht. Doch das ist nicht das einzige Rätsel, das die Zuschauer erwartet. In den vorab gezeigten Filmszenen erscheint im Hintergrund auch immer wieder eine mysteriöse junge Frau, die es irgendwie auf Anastasia abgesehen zu haben scheint. Spannende Fragen und heiße Momente – "Fifty Shades Darker" wird garantiert alles andere als langweilig!

