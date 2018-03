Bibi Heinicke (23) ist – klar – ein echtes Multitalent. Dafür lieben sie ihre vier Millionen Follower. Denn der YouTube-Star teilt fleißig alles auf ihrem Kanal BibisBeautyPalace, was in ihrem Leben so los ist. Doch auch wenn Bibi schon so einiges erreicht hat, gibt es noch einen Herzenswunsch, den es noch zu erfüllen gilt. Auf ihrem YouTube-Channel teilt die blonde Vloggerin jetzt mit: Sie träumt von einer Gesangskarriere!

"Wenn ich wirklich megaviel Spaß daran habe, warum soll ich nicht einfach den Mut haben, einfach mal ein Lied zu machen", erklärt die 23-Jährige in einem Clip. Außerdem gibt sie zu, dass sie sich schon früher beim Singen gefilmt hat. Doch die Musikvideos sind dann dennoch nie auf ihrem Kanal gelandet.

Ihre vier Millionen Follower sind schon jetzt von Bibis Idee begeistert. "Ja, mache unbedingt mal einen Song" und "Wie cool! Ich freue mich schon darauf", so lauten nur einige der über 300.000 Kommentare. Mehr dazu seht ihr in unserem Clip am Anfang des Artikels.

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Heinicke, YouTube-Star

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Heinicke, YouTube-Millionärin

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Heinicke, Social-Media-Star



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de