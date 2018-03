2016 neigt sich dem Ende zu und Suchmaschinen-Riese Google hat seine Trend-Suchanfragen des Jahres bekanntgegeben. Dass die Welt der Stars und Sternchen in den vergangenen Monaten eine Menge tragischer Verluste verkraften musste, machte sich auch im Internet bemerkbar. Google veröffentlicht die Kategorie "Abschiede" und für den Raum Deutschland wird eines deutlich: Tierheilpraktiker Tamme Hanken wird schmerzlich vermisst.

Fragen: Wie...?

1) Wie funktioniert Pokemon Go?

2) Wie hat Deutschland gegen Polen gespielt?

3) Wie lange dauert ein Handballspiel?

4) Wie alt ist Donald Trump?

5) Wie wird der Sommer 2016?

Auch auf Google machte sich die große Anteilnahme bemerkbar – Tammes Name taucht in der deutschlandweiten Suche vor David Bowie (✝69), Roger Cicero (✝45) und Prince (✝57) auf.

Fragen: Was...?

1) Was hat Böhmermann gegen Erdogan gesagt?

2) Was ist ein Putsch?

3) Was ist Pokemon Go?

4) Was ist Brexit?

5) Was ist Ceta?

Der plötzliche Herztod von TV-Star Tamme Hanken (✝56)hat ganz Deutschland bewegt, in Scharen reisten die Fans in seine Heimatstadt Filsum und erwiesen ihrem Liebling und Idol die letzte Ehre.

Abschiede:

1) Tamme Hanken

2) David Bowie

3) Roger Cicero

4) Prince

5) Bud Spencer

Fragen: Warum...?

1) Warum ist Prince gestorben?

2) Warum haben Katzen Angst vor Gurken?

3) Warum ist Italien Gruppensieger?

4) Warum Hamsterkäufe?

5) Warum Brexit?

Schlagzeilen:

1) Brexit

2) Donald Trump

3) US-Wahl

4) AfD

5) Brüssel

Promis national:

1) Nico Rosberg

2) Sarah Lombardi

3) Helena Fürst

4) Vanessa Mai

5) Jan Böhmermann

6) Thorsten Legat

7) Pietro Lombardi

8) Jessica Paszkaa Trump

3) Terence

9) Jenny Elvers

10) Angelique Kerber

Promis international:

1) Donald Trump

2) Melani Hill

4) Brigitte Nielsen

5) Antoine Griezmann

6) Emre Mor

7) Irina Shayk

8) Zlatan Ibrahimovic

9) Meghan Markle

10) Ivanka Trump

Hier noch mal alle Kategorien in der Übersicht:

Filme:

1) Deadpool

2) Suicide Squad

3) The Revenant

4) Zoomania

5) Ein ganzes halbes Jahr

Suchbegriffe:

1) EM 2016

2) Pokemon Go

3) iPhone 7

4) Brexit

5) Olympia

