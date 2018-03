Haben sie sich endlich getraut? Miley Cyrus (24) und Liam Hemsworth (26) wurde schon das ein oder andere Mal unterstellt, dass sie sich klammheimlich das Ja-Wort gegeben haben. Schließlich sind sie seit ihrem Liebes-Comeback vor knapp einem Jahr unzertrennlich und machten auch aus ihrer Verlobung kein Geheimnis. So begeisterten sie ihre Fans zu Silvester noch mit einem supersüßen Knutschfoto – doch steckte da vielleicht sogar mehr dahinter? Gerüchten zufolge handelt es sich bei dieser Liebesbekundung um den Hochzeitskuss des Hollywood-Paares.

Sie sollen sich endlich getraut haben: Miley Cyrus und Liam Hemsworth sind laut verschiedener US-Medien seit dem Silvesterabend verheiratet. Bei einer glamourösen Disco-Party im 70's-Style sollen sich die beiden im Kreise ihrer Familien das Ja-Wort gegeben haben. "Es war alles total spontan! Liams gesamte Familie ist über die Feiertage in die USA geflogen und auch Mileys Angehörige waren vor Ort. Da war es einfach die perfekte Gelegenheit, zu heiraten", berichtet ein Hochzeitsgast im NW Magazine von der Zeremonie. Das angebliche Brautpaar hat die Ehegerüchte bisher aber noch nicht bestätigt.

Diese spektakuläre Hochzeit würde perfekt zu dem außergewöhnlichen Paar passen. Denn wie in einem Hollywood-Streifen verliebten die beiden Schauspieler sich 2010 bei den Dreharbeiten für ihren gemeinsamen Film "Mit dir an meiner Seite" Hals über Kopf. Zwei Mal legten die beiden eine Beziehungspause ein, doch ihre starken Gefühle führten die beiden immer wieder zueinander. Nun scheinen sie endlich ihr ganz privates Happy End gefunden zu haben. Was sagt ihr zu der Heimlich-Hochzeit? Stimmt in unserem Voting ab!

Instagram / mileycyrus Liam Hemsworth und Miley Cyrus

Instagram / elsapatakyconfidential Elsa Paraky, Miley Cyrus und Familie

ActionPress / Sam Emerson SMPSP Miley Cyrus und Liam Hemsworth in "Mit dir an meiner Seite"

Heimlich-Hochzeit bei Miley & Liam: Wie würde euch das gefallen? 744 Stimmen 610 Super, das passt perfekt zu den beiden! 134 Total blöd, ich hatte mich auf eine romantische Traumhochzeit gefreut!



