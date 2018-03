Während sich Musiker Marc Terenzi (38) auf das größte Abenteuer seines Lebens, den Einzug ins Dschungelcamp, vorbereitet, hat seine Ex-Freundin Myriel Brechtel (32) kaum noch nette Worte für den Ex-Natural-Sänger übrig: Im Promiflash-Interview verrät sie, welchen Rat sie Marc beim nächsten Treffen vor die Füße knallen würde!

Fast ein Jahr haben sich die beiden Ex-Turteltauben nicht mehr gesehen, und in Myriel hat sich inzwischen eine ordentliche Portion Wut angestaut. Marc ist für seinen immensen Frauenverschleiß bekannt und machte schon vier unterschiedliche Damen zu Müttern. Darunter auch Myriel, die Marc für die Zukunft nur eines rät: "Verhüte! Und übernimm' Verantwortung, wenn du es nicht tust", sind ihre knallharten Worte im Gespräch mit Promiflash. Klingt fast so, als sei Marc nicht wirklich an seinem Sohn interessiert, den er mit dem Playmate hat.

Tatsächlich hat der Dschungelcamper sich bisher nicht wirklich bemüht, Kontakt zu seinem Sohn aufzubauen, wie Myriel weiter verrät. Für einen Besuch von Marc stünde ihre Tür allerdings immer offen, sagt sie. Die Beziehung der beiden soll Ende 2015 auf eine besonders hässliche Art und Weise auseinandergegangen sein – das Model ertappte Marc in flagranti mit einer anderen.

Promiflash Myriel Brechtel im Promiflash-Interview

Patrick Hoffmann/WENN Myriel Brechtel und Marc Terenzi

RTL / Ruprecht Stempell Marc Terenzi beim Dschungelcamp 2017



