Gibt es ein Liebes-Comeback bei Alexander Keen (34) alias Honey und seiner Ex Kim Hnizdo (20)? Schon nach wenigen Tagen im Dschungel gibt Honey ein Geheimnis preis – nicht verbal, eher spricht sein Gesichtsausdruck Bände: Denn beim Erzählen über Kim kam das Model aus dem Grinsen gar nicht mehr raus. Doch wie steht Kim überhaupt zu ihrem Verflossenen?

Beim Presseball in Berlin hat Promiflash die 20-Jährige nach ihrem Ex gefragt. Die Missgunst der anderen Campbewohner gegenüber Honey lässt Kim kalt: "Das Gute daran ist, dass seine Probleme nicht mehr meine Probleme sind. Wie ihr alle gesehen habt, kann das nämlich nach hinten losgehen." Oha. Für die Germany's next Topmodel-Gewinnerin scheint das Thema gegessen zu sein.

Ob etwa ein neuer Freund dahintersteckt? "Zeit für Liebe muss immer sein, weil ich glaube, sonst vereinsamt man irgendwann. Und ich bin auch generell jemand, der sehr liebesbedürftig ist", erzählt Kim ganz geheimnisvoll. Da ist Honey wohl zu spät dran. Was dagegen Mitcamperin Sarah Joelle Jahnel (27) über das Liebesleben des 34-Jährigen denkt, seht ihr in folgenden Video:

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" im Special bei RTL.de.

RTL / Stefan Menne Alexander "Honey" Keen auf dem Weg ins Dschungelcamp 2017

Facebook/ Kim Hnizdo Topmodel 2016 Kim Hnizdo in Berlin

RTL / Stefan Menne Alexander Keen im Dschungelcamp 2017



