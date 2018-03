Wow, wie eine echte Prinzessin! DSDS-Sternchen Aneta Sablik (28) verzaubert jetzt alle mit den ersten Bildern ihrer Märchenhochzeit. Mit den Fans teilt sie intime Einblicke des wohl schönsten Tages in ihrem Leben und präsentiert sich im zauberhaften Brautkleid.

Auf Facebook postet Aneta ein kurzes Hochzeitsvideo. Sie strahlt vor Glück und ihr Traum in Weiß sticht direkt ins Auge – das Tüll-Dress sitzt wie angegossen. Doch die 28-Jährige ist nicht nur wunderschön anzusehen, sie hat auch sichtlich Spaß am Feiern. Wie eine Elfe schwebt die Sängerin mit ihrem frisch angetrauten Ehemann Kevin David über das Parkett. Ausgelassen tanzt sie mit ihrem Göttergatten und Freunden und beweist: Ihre Teilnahme bei der RTL-Show Dance Dance Dance hat sich bezahlt gemacht.

Endlich getraut hat sich die Blondine an Silvester. Mehr als zwei Jahre war sie mit dem Musikproduzenten verlobt. Nach einer DSDS-Liveshow stellte der 22-Jährige Aneta damals hinter der Bühne die Frage aller Fragen. Heimlich, still und leise hat sie dann am 31. Dezember 2016 in ihrem Heimatland Polen Ja gesagt – und ein rauschendes Fest gefeiert, wie ihr Video beweist. Besser hätte das alte Jahr für die Beauty wohl kaum enden können.

Schultz-Coulon/WENN.com Aneta Sablik beim Late Night Shopping in Hamburg

RTL / Stefan Gregorowius Aneta Sablik bei "Dance Dance Dance"

Instagram / officialanetasablik Sängerin Aneta Sablik mit ihrem Ex Kevin



